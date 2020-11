Prise en charge globale de personnes avec séquelles suite au Covid et pourtant non hospitalisées

L’idée est d’évaluer et de traiter les symptômes psychiques et physiques du COVID-19. L’occasion aussi pour ces malades de participer à une étude clinique. Mais ce n’est pas obligatoire.

Aujourd’hui, il souffre encore "de brûlures thoraciques, de brûlures aussi au niveau de la tête, les veines qui gonflent et des insomnies". Il est aussi très fatigué et a perdu -2 de vision depuis qu’il a eu le Covid.

Pourtant, il a tout essayé : "Tout le monde parle des gens hospitalisés, mais ils n’ont jamais parlé des gens qui ont été malades et qui sont restés à la maison. Pas de prise en charge, c’est comme si on est oublié par le système ! C’est à moi de chercher à gauche à droite. Même le médecin traitant ne savait pas. Elle a dit que c’était une nouvelle maladie : 'On cherche comme vous, on n’a pas beaucoup d’informations'. Alors, on essaie. J’ai pris beaucoup de vitamines, d’autres médecines alternatives comme l’acupuncture, l’astrologie et d’autres. Au début, on me disait que c’était dans ma tête car avec le Covid, normalement, c’est fini après deux semaines. Mais moi cela a duré trois mois et après j’ai eu des problèmes… Pourtant, tous les examens étaient toujours normaux. Donc, on me dit, c’est psychique ! Et on m’envoie chez un psychiatre. J’ai été au service post-stress traumatique et j’ai pris des médicaments, mais cela n’a rien fait, rien changé ! Après, le médecin m’a dit qu’elle avait lu des choses sur le Covid et que certaines personnes avaient des problèmes comme moi, mais qu’ils n’avaient pas de réponse. Les médecins sont perdus !"

Même sentiment pour cet indépendant de Leuven venu à sa première consultation. Pas d’hospitalisation non plus pour cet homme d’une cinquantaine d’années. Mais, depuis le mois de mars, il a beaucoup de symptômes, au point qu’il n’arrive plus également à travailler.

Et si dans un premier temps, elle continue à vivre presque normalement, deux mois plus tard, la situation se complique : "Presque du jour au lendemain, fin mai-début juin, je me suis retrouvée alitée, avec cette fois-ci des symptômes que de mon point de vue de non spécialiste je qualifiais de neurologique ou de vasculaire. Donc je me réveillais avec les bras engourdis. Mes bras s’endormaient, j’avais des fourmis en permanence dans les bras, dans les jambes, dans les mains. J’avais des douleurs musculaires, des courbatures, une faiblesse extrême. Je ne pouvais pas couper ma viande, transporter ma tisane donc j’étais vraiment très assistée à la maison à ce moment-là".

Des symptômes légers qu’elle nous décrit : "C’est une petite fièvre, 37.5°- 37,8°, qui a commencé comme ça et qui a finalement duré 6 mois. Qui allait qui venait. Ce sont des maux de tête, de la fatigue. Mais je n’ai jamais eu, par exemple, de grande fièvre ou de grandes toux comme on nous le décrivait et des pneumonies. Moi je n’ai jamais vraiment toussé. J’ai eu un peu d’essoufflement, des pressions thoraciques, la sensation que mon diaphragme était coincé, j’ai eu des troubles digestifs, des crampes au ventre…".

C’est le cas de Yasmina. Cette quadragénaire nous explique qu’elle a "eu un COVID entre la mi-mars et avril à peu près, que je qualifierai de léger puisque j’avais plein de petits symptômes embêtants, pénibles, mais jamais graves, à une époque où on ne testait que les gens qui étaient dans un état grave".

"Les médecins ont besoin des patients, comme les patients ont besoin de la reconnaissance des médecins", affirme le Dr Besse (à droite sur la photo). - © C. Biourge - RTBF

Une situation qui n’étonne pas la chef de clinique, responsable de l’Unité de Recherche clinique, qui l’interroge : "C’est très difficile pour les médecins généralistes, notamment, qui sont devant une symptomatologie qu’ils n’ont jamais connue", explique le Dr Tatiana-Hélène Besse. "Nous-même, parfois, on n’est même pas informé, même des symptômes. Moi je regarde quand même sur les réseaux sociaux les plaintes qu’ont ces personnes et par exemple, il y a une chose qui est assez frappante : ce sont ces plaintes de baisse d’acuité visuelle. Et puis je vois une plainte, trois patients, quinze patients, vingt patients… Donc je me dis qu’il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Là, je consulte les ophtalmologues et ils me disent qu’ils ont eu un ou deux patients dans le cas. Donc, les médecins ont besoin des patients, comme les patients ont besoin de la reconnaissance des médecins. Mais nous, sans les patients en recherche, on ne peut pas avancer. Parce que tous ces symptômes, et maintenant on apprend qu’il y a des problèmes avec les cordes vocales, nous ne les connaissons pas si le patient ne nous les dit pas".

C’est d’ailleurs sur les réseaux sociaux que ce réparateur de photocopieurs a vu que l’hôpital Brugmann lançait cette étude clinique et ces consultations. Il n’a pas hésité : "J’ai besoin de réponses. Je sens que j’ai des symptômes qui persistent et je veux une réponse car ce n’est pas psychique. Ça, j’en suis certain !"

" Il faut que les chercheurs cherchent, que les chercheurs trouvent, que nous soyons tous pris en charge"

C’est également sur les réseaux sociaux que Yasmina a découvert cette nouvelle initiative. Elle est la première patiente à avoir été prise en charge : "C’était important pour moi", explique Yasmina. "J’allais rencontrer des gens qui allaient pouvoir m’aider à rencontrer les bonnes personnes, les bons spécialistes. Parce que jusque-là, je naviguais toute seule pour rencontrer des spécialistes qui n’étaient pas forcément informés de ce syndrome. Je me suis dit aussi que c’était important pour les autres malades parce que cela concerne quand même pas mal de monde, qui sont un peu en errance et qui se retrouvent sur Facebook".

Et d’ajouter : "C’était important aussi pour moi que les chercheurs cherchent, que les chercheurs trouvent, que ces gens soient aidés, que nous soyons tous pris en charge, qu’on soit reconnus parce qu’en fait je crois que pas mal de gens ont des arrêts de travail qui se prolongent, avec les conséquences financières que cela engendre, avec le coût de ce qu’on fait pour essayer d’aller mieux. C’est-à-dire de la kiné, des compléments alimentaires, se faire aider par des aides ménagères, consulter des spécialistes, faire des prises de sang… Enfin, tout ça, ça a un budget, alors que l’on ne travaille plus. Ce qui est compliqué".

"C’est une prise en charge qui doit se faire progressivement"

Aujourd’hui, "un réentraînement à l’effort et un reconditionnement" sont proposés à Yasmina.