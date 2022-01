Prise en charge de l’arthrose : selon une étude franco-belge, en pratiquement 10 ans rien n’a réellement évolué

Cette étude est une première en Belgique mais, comme le suggère le titre du rapport, un deuxième volet en France, où la première édition avait eu lieu en 2013 . Près de 3500 patients Français et Belges avec un diagnostic rapporté d’arthrose, ont participé à l’enquête entre le 12 septembre 2019 et le 1er janvier 2021. Notons qu’elle s’est déroulée pendant la pandémie et cela a d’ailleurs permis de recueillir des informations supplémentaires sur la maladie. Les personnes ont pu livrer les principales répercussions de l’arthrose sur leur qualité de vie, mais aussi expliquer les besoins et attentes en matière de prise en charge.

L’arthrose touche 18,5% de la population en Belgique. Cette maladie articulaire se caractérise par une destruction du cartilage qui s’étend à toutes les structures de l’articulation. Et si on s’y intéresse aujourd’hui, c’est parce que l’enquête Stop-Arthrose II, initiative de l’ AFLAR (Association Française de Lutte Anti-rhumatismale) et de la Fondation belge de l’Arthrose (qui a initié "la journée mondiale de l’arthrose") a été présentée en ce début de semaine.

L’arthrose est une maladie dégénérative extrêmement fréquente où la destruction du cartilage s’étend à toutes les structures de l’articulation. On répertorie désormais 4 origines principales de la maladie : le vieillissement, l’origine métabolique, post-traumatique (après un accident, par exemple) et génétique.

En France, elle est la seconde cause d’invalidité. On pense souvent qu’elle ne touche que les personnes âgées, or ce n’est pas toujours le cas, selon l’enquête Stop-Arthrose II plus d’un tiers des patients interrogés avait des douleurs avant l’âge de 40 ans. Selon les prévisions, 23% de la population française pourrait souffrir d’arthrose en 2030 contre 17% actuellement. En cause : le vieillissement de la population, mais aussi "l’épidémie d’obésité qui s’installe en France", explique le Docteur Laurent Grange, médecin rhumatologue au CHU de Grenoble et président de l’AFLAR.

En Belgique, une enquête de 2008 montre qu’un peu plus de 13% de la population souffrait d’arthrose. Il y avait deux fois plus de femmes que d’hommes touchés par la maladie.

Autre constat réalisé à l’époque, les déclarations de souffrance liées à cette pathologie dépendent de la classe sociale et surtout du niveau de scolarisation. Le Professeur Yves Henrotin, docteur en kinésithérapie et réadaptation fonctionnelle, thérapeute manuel, fondateur et président de la Fondation Arthrose évoque quelques mécanismes pour expliquer ces liens : "la prise en charge, l’autogestion qui demande une certaine instruction, il y a aussi l’accès à l’éducation physique dispensée par les écoles, […] on a la déjà une piste pour améliorer les choses, c’est d’améliorer aussi le niveau d’éducation et de scolarisation des personnes."