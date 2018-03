Prise d'otages dans le sud de la France: "Il s'agirait d'un acte terroriste", selon Edouard Philippe

Deux morts et trois blessés

Le ministère de l'Intérieur a, de son côté, confirmé ce vendredi après-midi un premier bilan faisant état de deux morts et trois blessés. "Le bilan n'est que provisoire et pourrait hélas s'alourdir", a ajouté le ministère puisque un des blessés l'est "gravement". Et d'ajouter que "l'opération n'est pas terminée".

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb est parti sur place où il fera un point sur la situation à son arrivée "en lien avec le parquet".

