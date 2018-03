Prise d'otages à Trèbes: six Français sur dix favorables à des "mesures d'exception"

Six Français sur dix sont favorables à "de nouvelles mesures d'exception" pour mieux assurer leur sécurité, "quitte à limiter leurs libertés", selon un sondage de l'institut d'études Odoxa diffusé jeudi.

Ils sont 61% à se dire favorables au vote de telles mesures pour lutter notamment contre le terrorisme, contre 39% d'un avis contraire.

Parmi différentes propositions, les personnes interrogées sont massivement favorables à "interdire le salafisme" (88%), "placer en rétention administrative les fichés S jugés les plus dangereux" (87%) et "expulser les étrangers fichés S" (83%).

Le rétablissement de l'état d'urgence a la faveur de 61% d'entre elles, selon cette enquête avec Dentsu consulting pour les médias français Le Figaro et France Info, réalisée après les attentats djihadistes de vendredi perpétrés dans le sud-ouest de la France.

En revanche, si 81% des Français estiment "facile" de rétablir l'état d'urgence, 47% seulement sont de cet avis en ce qui concerne l'interdiction du salafisme, contre 52% pour lesquels se serait au contraire "difficile".

Par ailleurs, seuls 15% pensent que la droite ferait "plutôt mieux" que l'actuelle majorité en matière de sécurité si elle était au pouvoir. Pour 67%, elle ferait "ni mieux ni moins bien" et pour 18% "plutôt moins bien".

Enquête réalisée en ligne les 28 et 29 mars auprès de 1.009 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.