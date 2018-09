Prince: deux morceaux inédits, avant-goûts aériens et précieux d'un album posthume

Des notes, une mélodie qui s'esquisse, pendant quelques secondes. La voix qui cherche, dans un murmure, qui descend dans les basses, puis s'élance. On est à côté de lui, au piano comme on l'a 1000 fois vu. C'est un processus de création qui a été immortalisé. Why The Butterflies est une séance avec l'artiste, en toute simplicité.

Sa voix rythme le second morceau. 17Days est moins intimiste, plus abouti. Une composition digne de l'album Sign o'the Times . Elle date cependant de 1983.

17Days a été publié sur Soundcloud il y a une semaine.

C'est un album entier qui sera d’ailleurs dans les bacs le 21 septembre prochain. Piano & a Microphone 1983 regroupera des enregistrements sur cassette datant de 1983, retrouvés chez lui à Paisley Park. Parmi ceux ci, des versions de hits célèbres, comme Purple Rain ou International Lover, et une interprétation de sa belle reprise de A case of You (Joni Mitchell). Outre Why The Butterflies et 17Days, un troisième morceau inédit devrait y figurer.

"Le talent de Prince était extraordinaire, presque mystique, écrit Don Batts, son ingénieur du son sur la couverture de l'album, et son énergie était inépuisable".

S'il fallait encore le prouver, les deux morceaux rendus publics témoignent de l'étendue du talent de l'artiste, disparu le 21 avril 2016. Et d'un seul coup, il nous semble qu'il ne nous a jamais quittés.