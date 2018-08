Prévisions trafic pour ce week-end !

Les vacances se poursuivent pour les aoûtiens avec ce vendredi et dimanche une circulation classée orange en Belgique dans le sens des départs, par contre samedi le code est rouge avec du monde attendu en direction du Luxembourg et les soucis fréquents à hauteur du chantier de Daussoulx. Sans oublier les répercutions sur l’E42 Mons-Liège à hauteur de l’échangeur permettant de reprendre l’E411 vers le Luxembourg. Il y aura peut-être moins de monde vers le littoral car la météo est moins estivale. Cependant les travaux entre Zwijnaarde et Merelbeke provoquent souvent des ralentissements. Pour les retours, le code est vert pour vendredi. Samedi et dimanche c’est de l’orange.