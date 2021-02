Prévisions météo : vers une semaine glaciale, jusqu'à -15 degrés, bien en dessous des normales

Le ciel restera nuageux dimanche après-midi, accompagné de chutes de neige en Flandre surtout à proximité des Pays-Bas. Les températures baisseront légèrement, avec des valeurs comprises entre -3 degrés en Campine et 3 degrés dans le sud-est, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera, lui, faible en Wallonie mais modéré en Flandre voire assez fort le long du littoral.

En soirée et au cours de la nuit prochaine, des averses de pluie se transformeront en neige (fondante) et parfois en granules de glace. Les minimas vont dégringoler jusqu'à -1 degré en Lorraine Belge et -6 degrés en Campine, sous un vent faible à modéré mais toujours assez soutenu au littoral.

Lundi, le temps sera frisquet et nuageux avec quelques (faibles) chutes de neige. Le thermomètre affichera entre zéro et -6 degrés la journée. La nuit, les minima plongeront jusqu'à -11 en Campine.

Mardi, nous resterons sous l'influence de courants polaires: les maxima seront négatifs partout et compris entre -7 degrés dans le nord du pays et -1 degré en Lorraine belge. Les nuages seront présents sur la moitié sud du pays, avec un risque de quelques faibles chutes de neige. En Flandre, des éclaircies pourraient venir trouer le matelas nuageux.

Temps sec et gelées sévères, également, au menu des jours suivants. On attend jusqu'à -15 degrés la nuit.

L'IRM a par ailleurs lancé un avertissement jaune pour toute la Belgique, jusqu'à mardi, en raison des conditions glissantes.