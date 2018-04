Prêt à porter: pourquoi les prix des jeans varient-ils tellement ?

La plupart des gens ont plusieurs pantalons en jeans dans leur garde-robe. Les Européens sont de grands amateurs de ces pièces indémodables, juste derrière les Etats-Unis. Pourtant, le prix du jeans peut parfois varier du simple au triple.

Plus d'un milliard de ces pantalons sont vendus chaque année dans le monde. Eté, printemps, automne ou hiver, le jeans s'accorde avec toutes les saisons et toutes les bourses. "Dans un magasin de grande distribution, je payerai entre 20 et 30 euros pour un jeans, par contre dans un magasin de marque, je ferai plus attention au modèle et moins au prix", explique une passante d’une rue commerçante. Un autre passant précise quant à lui qu’il peut aller jusqu’à 120 euros pour une pièce.

De quelques dizaines à plusieurs centaines d’euros

Le prix d'un jeans varie énormément d'une grande enseigne à l'autre. On paye la coupe, les détails du jeans, mais surtout le marketing. "La production d’un jeans coûte autour des 20 dollars quand il est fabriqué au Bengladesh, etc. Tout le reste c’est du marketing. On paye une image de marque, une campagne, une égérie et plein d’autres choses, mais ça reste du coton", précise la responsable de rédaction du "So Soir ", Ingrid Van Langhendonck.

Un marque de créateurs, spécialisée dans la matière denim, a choisi de se différencier des jeans traditionnels. Chez eux, il faut compter environ 150 euros le pantalon. La production limitée se fait chez nous, et les créatrices n'hésitent pas à aller au Japon pour trouver un denim de meilleure qualité au prix de 8 et 13 euros le mètre. "Au Japon on utilise encore des métiers à tisser traditionnels, ce qui permet d’avoir un tissage plus serré et plus résistant. On le sent au toucher. Les couleurs plus lumineuses, sont fabriquées à base de plantes naturelles", explique Emma Bares-Boya, responsable de communication de la marque.

Des tissus de même origine

Ce type de créateurs est plutôt rare. En général dans le commerce, on trouve des pantalons de fabrication industrielle. Le coton utilisé par les grandes marques vient des mêmes pays que les autres. "Il faut se méfier des trop grandes marques qui pratiquent des prix prohibitifs alors que leurs articles sont produits en masse hors Europe, et que le pantalon ne leur a coûté que 20 dollars", explique Ingrid Van Langhendonck.

On a déjà testé

Il y a quelques années, l'émission "On n'est pas des Pigeons" de la RTBF avait testé en laboratoire la résistance et l'abrasion de plusieurs jeans de marque, dont certaines très réputées et c’est le pantalon à moins de 40 euros qui l'avait emporté.

Le jeans est incontestablement le leader du marché du denim. Les femmes en possèderaient sept en moyenne et les hommes six. Le secteur est estimé à plus de 32 milliards d'euros dans le monde.