Prestataires de services (photographes, coaches, agents immobiliers): qui peut rouvrir et selon quelles règles?

Antoine Iseux, porte-parole du Centre de crise est revenu lors de la conférence de presse de ce mercredi sur la réouverture des magasins depuis ce 1er décembre. Il n’y a pas eu de problème notable, mais le porte-parole rappelle qu’il faut éviter les moments où l’affluence est importante et préférer, quand cela est possible, les heures creuses ou les jours de semaine.

Depuis le 1er décembre, d’autres entreprises ont ouvert leurs portes, du moins pour celles qui peuvent respecter les règles de sécurité et notamment la distance de 1m50 entre le prestataire et le client. Pour d'autres services, la réouverture ne peut toujours pas être proposée comme les soins de beauté, le coiffure, le tatouage, les cours de conduite automobile, etc.. Il existe cependant une exception concernant les services effectués pour des raisons médicales.

Les règles chez les différents prestataires sont les mêmes que dans les commerces.

Quant aux services à domicile, cela se limite actuellement à l’essentiel, avec à nouveau pour des services médicaux ou paramédicaux, mais aussi les réparations ou les travaux. Par contre, la vente à domicile n’est toujours pas possible, par exemple.

Dans le cas des visites immobilières, elles ne pourront avoir lieu que dans le cas où les habitants du bien vendu ne s’y trouvent plus. L’agent immobilier doit rester à l’extérieur.

Enfin, pour les services en extérieur, tels que les coachs sportifs ou les photographes, ils peuvent être effectués si les règles en matière de rassemblement et de distanciation peuvent être respectées. Un photographe par exemple ne pourra photographier que trois personnes (enfants de moins de 1é non compris). Si ces personnes ne font pas partie du même ménage, elles devront respecter une distance de 1m50 entre elles.