Présentiel, guindailles et réforme à venir : tout ce qu’il faut savoir de la rentrée de l’enseignement supérieur

C’est la rentrée dans l’enseignement supérieur cette semaine, universités et hautes écoles. Que faut-il en retenir ?

Du présentiel

La rentrée se fait à 100% en présentiel, avec une seule obligation : le masque obligatoire en intérieur

Des guindailles

Les guindailles et les baptêmes pourront avoir lieu, moyennant le respect de règles strictes sur le plan sanitaire. C’est notamment le cas à Mons. Tanguy Bureau, le président de baptême de Warocqué, qui dépend de l’Université de Mons, explique : "On a eu une réunion avec la police de Mons. C’était avant tout pour bien nous préciser qu’ils nous laissent reprendre nos activités étudiantes, mais sous certaines conditions, et ces conditions, c’est la loi qui les fixe, donc on ne va pas pouvoir faire ce qu’on veut quand on veut, comme on le faisait les années précédentes. On s’était dit que la manière dont on serait le plus en sécurité par rapport à tout ça, ce serait de fonctionner au CST, au Covid Safe Ticket, et celui-ci va être imposé et nécessaire, ou alors par test PCR, pour toute activité, qu’elle soit en extérieur ou en intérieur, l’après-midi ou le soir".

Une réforme contestée à venir

Lors de la rentrée prochaine, une réforme importante sera normalement d’application, la réforme du décret paysage, qui balise les conditions de réussite et de passage dans une année supérieure. Le système actuel va donc changer. Pourquoi ?

Aujourd’hui, les cours sont répartis en crédits. Certains cours valent cinq crédits, d’autres, plus importants, en valent 10, et en tout, sur une année, vous avez 60 crédits. Prenez le cas d’un étudiant qui a réussi ses 60 crédits, pas de problème, il passe dans l’année supérieure. Mais où c’était un peu plus subtil encore aujourd’hui, c’est s’il réussissait 45 crédits sur 60, il pouvait passer dans l’année supérieure, prendre des cours de l’année supérieure mais en ayant l’obligation de réussir les examens ratés.

C’est là le problème, c’est que vous avez des étudiants qui repassent deux, trois, quatre, cinq, six ou sept fois le même examen et qui se retrouvent parfois en dernière année de bachelor, en troisième année de bachelor, avant de passer en master et qui n’ont toujours pas réussi certains examens de première, ou même qui terminent, qui sont en fin de course au master et qui n’ont toujours pas réussi certains examens.

C’est ce que la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny, veut changer : pour passer dans l’année supérieure, il faudra obligatoirement réussir les 60 crédits. Si vous êtes en première année à l’unif ou dans une haute école et que vous n’avez que 45 crédits, vous ne pouvez plus passer dans l’année supérieure. Vous pouvez suivre quelques cours de deuxième, mais vous devez nécessairement réussir vos examens pour pouvoir passer dans l’année supérieure.

Vous pourrez faire votre première année en deux ans, votre bachelor en cinq ans ou en six ans au cas en cas de réorientation.

Et parallèlement, il y aura un effort pour aider l’enseignement supérieur en termes de remédiation.

Pour Lucas van Molle, le président de la FEF, la Fédération des étudiants francophones, c’est une réforme élitiste : "Elle va venir imposer des balises très excluantes sans s’attaquer à la source du problème, qui sont les inégalités d’abord dans l’enseignement secondaire, mais surtout la reproduction de ces inégalités dans l’enseignement supérieur. Quand on parle de taux d’échec dans l’enseignement supérieur, il faut vraiment s’intéresser à ce qui cause cet échec. Et on le voit, les facteurs socio-économiques sont très influents. On voit par exemple que seulement 13% des étudiants qui viennent d’une école dont l’indice socio-économique est faible réussissent l’ensemble de leurs crédits à l’issue de leur première inscription. Et donc, en ce sens, cette réforme n’agit pas contre la précarité étudiante et contre les conséquences de ces facteurs socio-économiques, elle est élitiste".

Mais pour les recteurs, c’est une bonne réforme. Pierre Wolper, le recteur de l’Université de Liège, s’explique : "Pour les étudiants, cela donne des balises. Ça incite aussi les jurys à parfois être un peu plus cléments par rapport à une note insuffisante, alors que le système actuel encourage plutôt le fait de garder des cours qu’on peut repasser un certain nombre de fois, même parfois six ou sept fois — c’est déjà arrivé. Ce sont des choses qui sont vraiment pénibles pour les étudiants".

Politiquement, il peut encore y avoir des modifications, cette réforme peut encore être amendée.