Présence possible de verre dans de la viande pour pita chez Colruyt, OKay et OKay Compact

Les magasins Colruyt, OKay et OKay Compact ont décidé, en concertation avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), de retirer de la vente la viande pour pita en portion de + /-500 grammes après avoir constaté, lors d’un contrôle interne, la présence possible de morceaux de verre dans certains emballages, indique Colruyt Group mardi dans un communiqué.

Les clients qui ont acheté ce produit sont invités à ne pas le consommer et à le ramener en magasin, où il leur sera remboursé, précise le groupe.

Le produit incriminé dont le numéro d’article est 11078 et 37578 a été vendu entre le 8 et le 14 décembre 2020 et a comme date limite de consommation (DLC) : le 17/12/2020, 18/12/2020, 19/12/2020, 20/12/2020, 21/12/2020 et 24/12/2020.

Ce produit a été proposé à la vente dans les magasins OKay et OKay Compact ainsi que dans les magasins Colruyt de Bouillon, Dampremy, Evere (chaussée de Haecht), Jemeppe-sur-Sambre, La Calamine, Laeken, Molenbeek et Schaerbeek (Meiser). Plusieurs magasins Colruyt du nord du pays sont également concernés par ce retrait.