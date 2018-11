Près de trois-quarts des bars à chicha contrôlés sont en infraction

Le nombre de bars à chichas en infraction dans notre pays est en hausse. C'est ce qui ressort d'une réponse de la ministre fédérale de la Santé Maggie De Block (Open VLD) à une question écrite du député Jean-Jacques Flahaux (MR). Au cours du premier semestre de cette année, 73% des 117 établissements contrôlés étaient en infraction. 67 procès-verbaux ont été dressés. Par infraction, on entend : l'absence de fumoir ou un fumoir mal aménagé, l'absence d'un extracteur de fumée, un fumoir qui dépasse plus de 25% de la superficie totale du lieu, la présence d'un service de distribution de boissons ou de nourriture...

"De nombreux bars à chichas sont apparus ces dernières années. Tout comme la cigarette, le tabac sous forme de chicha ne peut être consommé dans les lieux publics depuis le 1er juillet 2011. Le fumeur et l'exploitant peuvent donc tous deux être poursuivis pour avoir fumé ou laissé fumer la chicha dans un établissement", rappelle Jean-Jacques Flahaux.

65% en 2017, 50% en 2015

En 2015, la moitié des 62 bars contrôlés étaient en infraction. En 2016: 58% sur les 13 contrôles. En 2017, une ou plusieurs infractions étaient constatées dans 65% des cas (189 contrôles).

La ministre de la Santé rappelle : "Bien que la possibilité de fermeture par le tribunal existe depuis quelques années, elle n’est appliquée que sporadiquement. Il s’agit généralement de débit de boissons qui ont déjà été verbalisés à plusieurs reprises. À l'heure actuelle, mon administration n'a pas connaissance de cas de bar à chicha pour lesquels le tribunal a déjà imposé une fermeture pour infraction à la législation sur l'usage du tabac".

Une brochure d'information

Le SPF Santé publique souhaite d'abord agir au niveau de la sensibilisation des exploitants et de leurs clients, qui ignorent souvent que l'interdiction de fumer s'applique également aux bars à chicha.

"Depuis cinq ans, le SPF Santé publique distribue une brochure d’information pour les bars à chicha", précise la ministre. "Afin de diffuser cette information plus largement vers les citoyens, la brochure explicative a été mise à disposition sur le site web du SPF Santé publique. Fin décembre 2017, le service de contrôle a été confronté au problème de haute teneur en CO dans les bars à chicha. Une circulaire a été envoyée à l’Union des Villes et Communes et aux Pompiers afin de sensibiliser les administrations locales à cette problématique. Les administrations communales ont été invitées à transmettre au service de contrôle Tabac et Alcool l’adresse des nouveaux bars à chicha se trouvant sur leur territoire afin de leur envoyer la brochure d’information et afin qu’un contrôle soit effectué."