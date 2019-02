Près de 7 élèves sur 10 ont été humiliés l'an passé dans les écoles flamandes

Près de 7 élèves sur 10 ont affirmé avoir été discriminés ou humiliés au moins une fois, l'an passé, dans les écoles flamandes, selon les résultats d'une étude menée par l'UC Leuven-Limburg pour le compte du gouvernement flamand.

Au total, 1.713 enfants et adolescents ont été interrogés sur leur expérience en matière de harcèlement et de violences, tant à l'école qu'en ligne et à la maison.

Les filles plus souvent victimes

Il en ressort notamment que 54% des jeunes de 10 à 18 ans ont été confrontés à la violence en ligne au cours des 6 derniers mois et plus de 1 sur 10 a été menacé par écrans interposés. Les filles (59%) sont plus souvent victimes de ce type de violence.

Fort de ce constat, le gouvernement flamand entend se montrer proactif, en renforçant notamment la visibilité du numéro 1712 que les jeunes peuvent appeler en cas de questions ou de plaintes. Une campagne ciblée sur les moins de 12 ans sera menée à cet effet durant les vacances de carnaval.