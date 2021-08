Près de 500 élèves toujours sans école à dix jours de la rentrée, principalement à Bruxelles

A l’approche de la rentrée, 491 élèves sont toujours sans école secondaire, indique ce lundi Le Soir. C’est en Région bruxelloise que la situation demeure la plus problématique, avec 392 jeunes à ne pas être inscrits (contre 341 à la même période l’année précédente). Le Brabant wallon n’est pas en reste avec 47 élèves sur liste d’attente (ils étaient 22 en août 2020). Les quatre autres provinces dénombrent 52 enfants sans établissement (contre 69).

Si la situation est désormais comparable aux années précédentes, l’année 2021 est à marquer au fer rouge pour le très controversé "décret Inscription". Pour la première fois, la Région bruxelloise a dû faire face à un déficit de 416 places au terme de la première période d’inscription. Habituellement, le nombre d’élèves sur liste d’attente ne dépasse pas le nombre de places disponibles.

Bruxelles, victime de son succès ?

Depuis 2010 pourtant, la Fédération poursuit un programme de création de places supplémentaires moyennant une enveloppe de 20 millions d’euros par an. De quoi permettre en septembre prochain l’ouverture de trois nouvelles écoles ou extensions d’écoles à Bruxelles afin de pallier le boom démographique. Mais d’une année à l’autre, il n’est pas aisé de prévoir avec précision le nombre d’inscriptions en secondaire. Bruxelles semble souffrir plus vite que prévu de son attractivité et, parallèlement, les écoles ont revu leur nombre de places à la baisse.