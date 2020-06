Près de 20.000 nouveaux cas par jour en Europe : l'OMS s'inquiète de l'accélération de la transmission du Covid-19

Plus de 2,5 millions de cas ont été signalés en Europe, a indiqué jeudi le directeur Europe de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Hans Kluge. La proportion de cas européens dans le monde baisse par rapport au début de l'année, mais la région continue de signaler près de 20.000 nouveaux cas et plus de 700 nouveaux décès par jour.

Le nombre de cas de Covid-19 a augmenté en Europe la semaine dernière, pour la première fois depuis des mois, s'inquiète la branche européenne de l'OMS. "J'ai évoqué pendant des semaines le risque de résurgence au fur et à mesure que les pays adaptaient leurs mesures", a déclaré le directeur de l'OMS Europe, lors d'une conférence de presse diffusée en ligne.

Dans 30 pays européens, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a augmenté au cours des deux dernières semaines. L'accélération de la transmission est très significative pour 11 d'entre eux. "Si elle n'est pas maîtrisée, cette résurgence poussera les systèmes de santé au bord du gouffre une fois de plus en Europe", s'alarme Hans Kluge.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

Au cours des dernières semaines, des pays comme la Pologne, l'Allemagne, l'Espagne et Israël ont cependant réagi rapidement aux nouveaux foyers au sein d'écoles, de mines de charbon et de milieux de production alimentaire, souligne le directeur.

"Nous travaillons à comprendre pourquoi plusieurs foyers sont apparus au sein d'entreprises de production alimentaire, en particulier de viande", a assuré le docteur Catherine Smallwood, responsable des urgences sanitaires au sein de l'OMS. "Cela pourrait être notamment dû au fait que la distanciation physique y est difficile à appliquer ou à cause des températures fraîches de ces endroits. Nous ne voyons en tout cas pas de gros risque que les emballages ou les aliments soient contaminés", a-t-elle ajouté.

►►► A lire aussi: Coronavirus en Allemagne : le taux de reproduction du virus a grimpé à 2,88 ce dimanche. Est-ce grave ?

L'OMS dénombre plus de 9 millions de cas confirmés de Covid-19 dans le monde, dont plus de 400.000 décès. "La pandémie continue de s'accélérer, avec 183.020 cas confirmés en 24 heures dimanche, un nombre record", alerte l'OMS Europe.