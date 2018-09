Près de 20.000 coureurs en Belgique soutiennent la lutte contre le cancer du sein

Race for the cure, c'est une course organisée depuis 1983 à Dallas pour lever des fonds et attirer l'attention sur le cancer du sein. Ce dimanche, elle a rassemblé près de 7000 coureurs à Bruxelles, mais aussi près de 4000 à Namur et plus de 8000 à Anvers.

Chaque année, plus de 100 villes dans le monde participent à cet évènement avec plus d'un million de personnes. Une façon de se mobiliser pour adresser un message de solidarité à toutes les femmes touchées par la maladie.

Je vais me battre

À Bruxelles ce dimanche, de nombreuses femmes s'étaient d'ailleurs inscrites à la course. Parmi les joggeuses, celles qui portaient un t-shirt rose étaient en rémission ou en traitement. Pour Iris, c'était il y a 3 ans.

Aujourd'hui, elle est venue partager sa force: "Quoi qu’il en soit, même si on a un cancer, d’être courageux et de se dire, voilà je vais me battre, ça va aller, je vais survivre, il y a encore une vie après le cancer".

Une femme sur huit

Sur place également, la ministre de la santé Maggie De Block (OpenLVD) et une centaine de membres de son cabinet venus soutenir la cause et des collègues malade.

Pour l'asbl Think Pink, cette participation importante fait chaud au cœur et est un signal important puisqu'une femme sur huit sera un jour atteinte par le cancer du sein.