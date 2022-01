Près d'un Belge sur cinq ne mange pas de fruits et légumes quotidiennement, mais la Belgique est un bon élève européen

La Belgique fait quant à elle figure de bon élève européen. Un peu plus de 67% des Belges déclarent consommer entre une à quatre portions de fruits et légumes chaque jour, c’est plus que la moyenne des Vingt-Sept.

Seulement 12,4% des Européens déclarent manger cinq portions ou plus de fruits et légumes par jour d’après Eurostat, sur base de chiffres de 2019.

Que l’on soit jeune ou plus âgé, impossible d’être passé à côté de ce conseil : "Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour". Pourtant, dans notre pays comme en Europe, on est encore loin de respecter cette recommandation.

Les plus mauvais élèves sont quant à eux l’Autriche (6%), la Bulgarie (5%), la Slovénie (5%) et la Roumanie (2%).

D’un point de vue européen, la Belgique se situe donc dans le haut du tableau. Lorsque l’on compare la consommation quotidienne de cinq portions ou plus de fruits et légumes, notre pays occupe la sixième place du classement avec 15% de sa population qui consomme les valeurs recommandées.

Consommation journalière de cinq portions ou plus de fruits et légumes en 2019 en Europe. (Pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus) © Eurostat

Pour se représenter concrètement la quantité de fruits et légumes à prévoir dans son assiette, la diététicienne bruxelloise Aurore Van Der Wilt précise : "Il faut compter une demi-assiette de légumes avec des fruits sur le côté, puis 1/4 de féculents et 1/4 de protéines".

Par jour, il faut compter environ 500 grammes de fruits et légumes. "Une portion représente environ 100 à 125 grammes et l’idéal est de consommer deux portions de fruits et trois portions de légumes", précise la diététicienne. "La répartition en faveur des légumes s’explique par le fait qu’ils sont moins sucrés. Les légumes contiennent en moyenne 5% de sucre contre 12% pour les fruits".

Consommer quotidiennement cinq portions ou plus de fruits et légumes représente de nombreux avantages pour la santé. "Les fruits et légumes sont des sources importantes d’eau, de minéraux, de vitamines et de fibres", note la diététicienne liégeoise Danielle Mauhin.

La nouvelle version de la pyramide alimentaire laisse un peu plus de place aux légumes qu’aux fruits. © Food in Action / Haute Ecole Léonard de Vinci

Pourtant, dans de nombreuses assiettes, cette proportion n’est pas respectée, ce qui peut créer des problèmes de santé. "Le manque de fruits et légumes peut apporter des carences en vitamine et minéraux mais n’est pas extrêmement dangereux en soi. Néanmoins, les personnes qui consomment moins de fruits et légumes ont tendance à les remplacer avec d’autres aliments plus sucrés, plus gras et c’est l’excès de ces aliments qui peut créer des pathologies comme des maladies cardiaques par exemple", indique Aurore Van Der Wilt.

►►► À lire aussi : Gueules Cassées : carton plein pour les fruits et légumes moches

Une autre carence à noter est celle des antioxydants, comme le remarque Danielle Mauhin : "Les antioxydants protègent du vieillissement cellulaire. Si vous en manquez, cela peut se ressentir sur votre corps et le vieillissement de celui-ci. Au plus les fruits et les légumes ont de couleurs, au plus ils contiennent des antioxydants. On ne peut donc que conseiller de manger une assiette la plus colorée possible".