"Préparer un mariage ne se fait pas du jour au lendemain, on attend une perspective à plus long terme"

Le secteur obtient gain de cause "mais en effet, le 7 mai pour une ouverture le 8. Ça voulait donc déjà dire que tous les mariages du week-end du 8 mai, et probablement même certains du week-end de l’Ascension, ont été annulés avant cette annonce."

Invitée ce mardi de Matin Première, Isabelle Ghosez explique que le secteur a été pris de court lorsque le 7 mai , il a été autorisé pour le secteur des mariages d’accueillir, dès le 8, plus de monde si terrasse, aération adéquate… "Au départ, on avait annoncé l’ouverture des terrasses pour les restaurants, donc on voyait évidemment tous les mariages migrer vers les restaurants qui ne sont pas structurés pour. Nous, notre combat était au moins d’obtenir que les salles d’événements ou de mariages puissent également ouvrir si elles avaient une terrasse, un jardin ou éventuellement une orangerie, une verrière, etc."

Isabelle Ghosez attend beaucoup du Codeco qui se tient ce mardi et qui doit ouvrir certains secteurs et permettre à la population de retrouver quelques libertés en cette crise du coronavirus . Organisatrice d’événements, à la tête de Be Your Guest, spécialisée dans l’organisation de mariages, Isabelle Ghosez est également vice-présidente de la Fédération belge des prestataires de mariage. Ce qu’elle attend, en premier lieu, c’est "une perspective à plus long terme" sur quatre ou cinq mois, "parce que préparer un mariage ne se fait pas du jour au lendemain".

Isabelle Ghosez évoque un secteur du mariage dans un "no man’s land", une zone grise. C’est-à-dire ?

"Le problème, c’est qu’on est balancé d’un secteur à l’autre un peu en fonction de ce qui se passe au niveau contaminations. Donc, sur quel pied danser ? C’est ça qui est très, très compliqué. A la limite, on va nous associer au monde de la nuit quand on parle de soirées dansantes. Si on parle du dîner ou de la réception, ce sera l’Horeca. Mais qu’en est-il de tous les autres prestataires comme les photographes, graphistes ? Nous avons aussi des commerçants dans notre fédération et ceux-là sont en partie repris par Comeos. Mais on oublie que beaucoup ne sont liés qu’au mariage."

Il y en a qui sont vraiment en train de tirer sur la corde

Tous les métiers avec lesquels le secteur du mariage collabore souffrent, à des degrés divers. "Il y en a qui sont vraiment en train de tirer sur la corde. Donc, si ça ne reprend pas maintenant, je crains fort beaucoup de faillites. Il y en a d’autres qui, en effet, peuvent se réinventer. Ce n’est pas toujours facile. Je pense par exemple à des gens qui font des costumes de mariés. Ils commencent éventuellement une ligne de prêt-à-porter. Ceux qui font des gâteaux peuvent faire du e-commerce pour les anniversaires, etc."

Et puis il y a celles et ceux "qui souffrent directement et qui, malheureusement, à part changer de métier, n’ont pas de perspectives. Je connais des photographes qui sont devenus taximen et des choses comme ça."

Un chiffre d’affaires nul

En chiffres, 2020 a été et 2021 va être des années catastrophiques. La saison court d’avril à octobre avec de l’ordre d’une trentaine de célébrations. "Cela se traduit par un chiffre d’affaires à 0. C’est aussi simple que ça, parce que les conditions sont telles qu’on casse les rêves des mariés. Donc, ils préfèrent annuler ou reporter."

2020 a été l’année de l’espoir d’un retour à la normale pour les citoyens, développe Isabelle Ghosez. "Donc, on reportait. En 2021, les gens en ont marre. Donc, après trois ou quatre annulations, ils ont d’autres projets de vie, parce qu’un mariage n’est pas qu’un événement, c’est un projet de vie. Ils mettent désormais la priorité sur l’achat d’une maison, le bébé ou en tout cas une prochaine étape dans leur vie. Le mariage se fait alors de façon civile, point barre."

L’espoir pour juillet à octobre

En cas de réponses favorables du Codeco de ce mardi, sera-t-il encore possible rattrapé la saison ? Difficile selon Isabelle Ghosez. "J’ai encore deux mariages où les gens se posent les questions. Pour un, je crois que le mariage aura lieu, quelles que soient les conditions. Pour l’autre, les conditions influenceront leur décision. Ce sera donc peut-être encore un report." L’espoir est permis pour les mariages prévus entre juillet et octobre.

La journée du 12 mai sera donc celle des contacts avec les futurs mariés. "La journée est pleine de rendez-vous parce que ce sera une journée où on prendra pas mal de décisions pour tout l’été."

La société Be Your Guest d’Isabelle Ghosez organise par ailleurs des événements d’entreprise. "J’ai envie de dire que j’ai relativement de la chance parce que j’ai démarré il y a quand même un certain nombre d’années, donc je peux me permettre de faire le gros dos, tant d’un point de vue financier que d’un point de vue relations clients. Mais ça m’a demandé énormément d’énergie pour justement maintenir ce lien avec les clients. Je crois que la situation est plus compliquée pour des sociétés qui démarraient et qui se sont pris le mur."

Quand tout va bien, on ne pense pas qu’on a besoin d’aide

Dès lors, "Be Your Guest ne va pas trop mal. Et pour l’instant, j’ai de la chance d’avoir toute une série de demandes qui reprennent. Et beaucoup de mes collègues me disent aussi qu’ils ont pas mal de demandes pour l’année prochaine. Il y aura donc définitivement un besoin de fêtes l’année prochaine."

La Fédération belge de prestataires de mariage, née avec la crise du Covid, a permis au secteur de mieux faire entendre sa voix, pense Isabelle Ghosez. "Quand tout va bien, on ne pense pas qu’on a besoin d’aide. Par contre, la crise nous a fait comprendre à quel point ceux qui se pensaient concurrents étaient plutôt collègues et qu’on avait vraiment intérêt à s’unir. Cela se fait petit à petit, on doit s’inscrire dans la durée, mais ça nous a aidés pour obtenir des aides, pour acquérir une certaine crédibilité, et surtout à nous faire connaître tant du grand public que du gouvernement. Parce qu’un mariage, beaucoup de personnes le connaissent en tant qu’invités, mais ne voient pas toute la machinerie qu’il y a derrière."