Préparatifs du costume, huîtres et champagne : comment se passe la journée d'un gille de Binche ? (vidéo)

Le Carnaval de Binche est reconnu depuis 2003 comme Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité par l’UNESCO. La star des festivités dans la ville est, bien sûr, le gille.

Chaque Mardi Gras, ce sont près de mille gilles qui déambulent dans les rues de Binche. Il n’est possible de les apercevoir que ce jour précis et exclusivement au sein de la ville. Il est, en effet, interdit pour un gille de porter le costume un autre jour ou à l’extérieur de Binche. Devenir gille n’est pas à la portée de tout le monde : seuls les hommes issus de familles binchoises ou qui habitent depuis cinq au minimum dans la ville ont ce privilège. Il s’agit d’une façon de préserver la tradition locale.

Le gille se prépare

Avant de rejoindre les autres gilles pour débuter les festivités du Mardi Gras, chacun se prépare dans son coin avec grand soin. Tous les costumes sont faits sur mesure. Il est également essentiel que la tenue soit scrupuleusement respectée.

Des pieds au haut de la tête, chaque détail est important. La blouse et le pantalon aux couleurs de la Belgique, les sabots, la collerette, le grelot… Le bourrage est également crucial pour finaliser le costume du gille. Le but est qu’il soit bien rond et sans plis. Le masque de cire, le célèbre chapeau en plumes d’autruche et le ramon sont des accessoires à ne pas oublier pour être un gille parfait.