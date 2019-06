Prendre le volant la nuit pour partir en vacances : est-ce vraiment une bonne idée ?

Vu les chaleurs actuelles, et pour permettre aux enfants de dormir durant le voyage, certains vacanciers préfèrent rouler de nuit. La circulation est d’autant plus fluide que le trafic de nuit ne représente que 10% de la circulation totale d’une journée. Mais la conduite nocturne est-elle plus sûre pour autant et somme-nous faits pour rouler la nuit durant de longues heures ?

Pour le professeur Daniel Neu (ULB), expert en médecine du sommeil, la réponse est catégorique : non. Notre rythme circadien assigne la période nocturne à une activité précise : dormir. Il existe pourtant des profils qui résistent mieux que d’autres à la pression du sommeil au volant.

"Si vous avez un rythme de vie stable, avec des horaires de travail et de sommeil réguliers, prendre le volant la nuit est contre-nature. Le conducteur est face à un défi, celui de ses rythmes physiologiques. Le niveau circadien va à l’encontre de notre horloge interne et notre volonté de nous maintenir en éveil en conduisant augmente la pression de la somnolence. Une pression du sommeil d’autant plus forte que le conducteur reste physiquement immobile sur son siège. Lutter contre le sommeil est plus facile lorsque l’on est en mouvement." L’individu habitué à des horaires décalés alternant le travail de jour et de nuit est, a contrario, mieux préparé à la conduite nocturne.

Certains sont mieux préparés que d’autres

Pour le professeur Neu, certains sont aussi plus aptes que d’autres à subir la pression du sommeil lors d’une longue conduite nocturne. Ce sont les mêmes qui supportent le mieux le décalage horaire en avion. "Il y a aussi des préférences qui varient selon que les individus que l’on dit 'du soir' ou 'du matin'. La conduite nocturne apparaîtra plus confortable au premier, mais sans pouvoir leur assurer une bonne maîtrise de la conduite durant de longues heures."

Le rôle de l’âge

Un autre critère susceptible d’influencer la capacité à rouler la nuit est vieillissement, argumente le médecin : "Plus nous vieillissons, plus la souplesse de l’horloge interne diminue. Ce qui réduit la capacité à lutter contre la somnolence. Dans le même temps, l’acuité visuelle diminue vers 45 ans, réduisant la qualité de la vision nocturne."

L’obscurité intervient, elle aussi, dans notre résistance au sommeil. Une nuit d’hiver n’est pas une nuit d’été. L’obscurité accentue les effets circadiens qui rythment notre notion de la journée. L’avantage des vacances d’été est que la période nocturne est courte, ce qui n’est pas le cas pour les vacances de Noël.

Dormir avant de partir : une bonne idée ?

Pour Daniel Neu, faire une grosse sieste avant de s’engager dans une échappée nocturne permet "d’évacuer un peu de pression de sommeil. Mais à condition de ne surtout pas prendre de somnifère pour parvenir à dormir en journée".

3 à 5 heures du mat : la zone rouge de la somnolence

Même une longue sieste préparatoire à la conduite de nuit ne permet pas de lutter contre notre rythme circadien. Notre organisme est programmé pour dormir la nuit. La bonne préparation du voyage empêche rarement de passer dans une phase de somnolence au milieu de la nuit. Pour le Docteur Neu, "la zone de danger se situe entre 3h et 5h du matin". Benoit Godart, porte-parole de Vias, conseille pour sa part d’éviter de rouler pendant les heures les plus propices à l’assoupissement : entre 14h et 16h et entre 2h et 6h du matin. A titre d’exemple, le risque d’assoupissement est 3 fois plus élevé à 16 h qu’à 10 h.

Aux premiers signes (clignement des yeux, repositionnements fréquents sur son siège), un arrêt s’impose pour prendre l’air, boire un café et marcher un peu. Cela suffit parfois à évacuer cette période critique. A moins d’opter pour une sieste de 20 minutes. Pas plus.