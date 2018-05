Prendre le pouls de la planète, grâce à une plateforme rassemblant des centaines de bases de données

En tout, des centaines bases de données sont rassemblées sur cette plateforme dynamique, en accès opensource, et peuvent être visualisées sur une représentation cartographique très précise de la Terre.

"Nous n’avons jamais eu autant de données sur notre planète qu’actuellement. Pourtant, politiciens, chefs d’entreprises et analystes ne peuvent accéder à ces données, afin de prendre des décisions informées sur notre environnement et le bien-être humain." C’est sur ce constat qu’est bâtie la plateforme ResourceWatch.

Ce travail titanesque a été réalisé par le World Resources Institute, avec une trentaine de partenaires, afin de permettre un accès plus facile aux banques de données existant. Les données sont donc en accès libre pour tout le monde, du scientifique au simple citoyen. La plateforme met même à dispositions des ressources afin que ces données puissent être utilisées dans des applications, comme des atlas en ligne. Une initiative d'autant plus utile qu'une meilleure compréhension du changement climatique nous permettra de mieux y faire face, et d'essayer de le limiter.