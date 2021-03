Prendre du paracétamol avant de se faire vacciner? « On n’a pas de données à ce stade »

S’il existe un vide sur la prophylaxie, en revanche, concernant la prise de paracétamol une fois que les symptômes apparaissent, les professionnels de la santé sont clairs et unanimes : "L’Agence française des médicaments, par exemple, a recommandé l’utilisation du paracétamol lorsque des effets indésirables apparaissent. Mais pendant une période la plus courte possible et aux doses les plus faibles possibles", assure M. Dognée, qui complète : "On parle bien de paracétamol et non des anti-inflammatoires de type Ibuprofène et a fortiori de l’aspirine."