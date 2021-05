Premiers résultats dans une vaste enquête sur le covid long, des cas de figure encore largement méconnus

Reconnaître le Covid long - CQFD - 01/04/2021 On estime qu'au moins un malade du Covid sur dix développe ce syndrôme infectieux... Le Covid long engendre des symptômes qui persistent pendant des mois, jusqu'à un an pour certains. Ils réclament aujourd'hui la reconnaissance d’un statut spécifique et une facilitation de l’accès aux soins de santé et centres de revalidation post-covid. Pour en parler sur le plateau de CQFD: Anne-Sophie Spiette, patiente "Covid long" et Marie-Dominique Gazagnes, cheffe du service de neuro-revalidation au CHU Brugmann.