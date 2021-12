Premiers chiffres concernant l'efficacité du booster en Belgique: une incidence Covid beaucoup plus basse

C'est ce qui ressort du bulletin hebdomadaire paru vendredi. Depuis plusieurs semaines, celui-ci donnait les incidences en cas, hospitalisations et admissions en soins intensifs selon le statut vaccinal. Il affinera désormais ces données en fonction de la dose de booster reçue ou pas par les patients. Et pour la première fois, il indiquait ce vendredi les incidences des boostés.

Au fil du temps, on avait constaté que l'incidence parmi les personnes de plus de 65 ans était devenue plus élevée parmi les vaccinés que parmi ceux qui ne l'étaient pas. Un effet combiné de deux probables facteurs:

une perte d'efficacité importante au fil du temps du vaccin contre la transmission

un comportement peut-être moins prudent de la part des personnes vaccinées

Les nouvelles données permettent de montrer que même parmi cette catégorie d'âge, on constate un effet apparent du booster que ce soit par rapport aux vaccinés avec deux doses ou ou aux non-vaccinés: la réduction du risque après le booster est estimée à 66% sur base des incidences constatées.