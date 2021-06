Première vente aux enchères exclusive de cartes Pokemon : une Dracaufeu adjugée 7800 euros

"CARTES POKEMON – Jolie collection de cartes Pokemon en deux classeurs comprenant environ 150 cartes du bloc wizard : set de base, jungle, fossile, rocket, etc. (une trentaine de rares)

Etats divers, de mauvais avec pliures importantes à très bon".

Ce jeudi 10 juin, comme annoncé sur son site, la maison de vente Vermot & Associés, organisait à l’Hôtel Drouot à Paris, la première vente aux enchères entièrement consacrée aux cartes Pokemon. Bilan de la vente : 35.000 euros (44.000 euros frais inclus). Et une vedette : une carte Dracaufeu, quasi neuve et de première édition (1999), bien protégée dans sa pochette, estimée entre 10.000 et 12.000 euros. Et finalement adjugée à 7800 euros.

Une première vente exclusivement réservée aux cartes Pokemon, mais pas une première tout court, puisque cette maison de vente parisienne s’est lancée depuis 3 ans déjà dans des ventes consacrées à la BD, aux jeux vidéo et autres séries d’animation made in Japan.

Les cartes Pokemon, ça vaut cher

Si les amateurs le savent, vous, parents des années 90 et après, vous n’iriez pas faire un tour au grenier, là où sont peut-être stockés les trésors de vos bouts de chou ? Parce que ces "fameuses" cartes Pokemon, que vos gamins vous ont scié d’acheter, et puis remisé, l’engouement (un peu) passé, ça vaut cher, de nos jours.

Et si ça suscite l’incompréhension des "darons" actuels, que dire des clients traditionnels des hôtels de ventes aux enchères, qui ont du mal à comprendre que ces "vulgaires" cartes valent bien plus qu’un magnifique et complètement désuet bahut breton… Ceux qui se frottent les mains en revanche, ce sont les hôtels de vente, qui tout à coup voient arriver une nouvelle génération dans les salons un peu compassés.

Depuis quelques années, ces cartes créées il y a 25 ans par Nintendo redéchaînent les passions, et permettent à certains de se faire d’intéressants et inattendus revenus.

Et ce qui est rare est (encore plus) cher

Des cartes en (très) bon état, et surtout rares, peuvent rapporter gros. Ainsi, cette autre carte Dracaufeu, qui a battu un record aux Etats-Unis en février dernier : 311.800 dollars. Ça se dit, ça se répète, et du coup, voilà les ex-bambins devenus jeunes adultes qui fouillent tous azimuts, et se prennent à un nouveau jeu.

Mais tout le monde ne veut pas pour autant se défaire de ses trésors… En tout cas pas tout de suite : ainsi le belge Yves Bruynen, habitant de Hoogstraten, interviewé par 7/7.be, qui est à la tête d’une collection d’environ 10.000 cartes Pokémon et qui s’est lancé dans une boutique en ligne, et même un "vrai magasin" qui ne vend que des objets Pokemon. En novembre 2020, il a découvert qu’il possédait l’une des cartes Pokémon les plus rares au monde : un Charizard (nom anglo-saxon de Dracaufeu, toujours lui) sans ombre de la première édition de 1999, qui n’existe qu’à 2000 exemplaires, et qui, surtout est en parfait état. Il l’a fait examiner par l’organisme américain PSA (Professional Sports Authenticator), qui lui a donné une cote de 10/10. S’il a refusé une offre à… 415.000 euros, il pourrait bien se laisser tenter un de ces jours, à moins que ce ne soit déjà fait.

En attendant, maintenant que cette première vente en salle de vente "classique" a eu lieu, et connu un beau succès, on peut s’attendre à une multiplication d’événements du même genre. C’est donc le moment ou jamais d’aller "attraper tous les Pokemon" qui hantent vos greniers !