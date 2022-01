Première historique en Belgique : la mythique mouette de Ross nous rend visite depuis l’Arctique

En quelques semaines, elle est devenue la vedette de la Côte belge. Elle déchaîne les passions de ses fans qui bravent le vent et le froid pour cristalliser sa beauté si rare. Une mouette de Ross (Rhodostethia rosea), appelée aussi "mouette rosée", fait complètement chavirer le cœur des promeneurs, des photographes animaliers, des ornithologues. L'oiseau juvénile séjourne depuis quelques semaines entre Dunkerque et Nieuport. Or, ce petit laridé, qui vit normalement dans le Haut Arctique (Sibérie, Groenland, Alaska), n’avait jusqu’ici jamais été observé en Belgique.

Sa présence est tellement exceptionnelle que des spécialistes en ornithologie, de Belgique et d’ailleurs en Europe, n’hésitent pas à parcourir de nombreux kilomètres pour avoir une chance probablement unique de l’observer. Karl Gilbert est un photographe amateur qui a fait le déplacement depuis Ciney afin d’observer cette perle rare : " Un oiseau comme celui-là, je ne le verrai qu’une fois dans ma vie . Il vient de très loin. C’est pour ça que j’ai pris la route". Daniele Occhiato, photographe animalier et ornithologue, est venu spécialement d’Italie pour rencontrer la mouette rosée : "Je suis très content d’être venu de Florence pour la contempler. Je ne pouvais pas manquer cette occasion de voir cet oiseau au moins une fois dans ma vie. Je suis très heureux, car j’ai pu bien l’observer et le photographier durant deux jours."

De Belgique et de l’étranger, des centaines de photographes et d’ornithologues viennent l’observer à Nieuport. © RTBF

L’histoire de son incroyable arrivée

Le premier décembre, c’est un pêcheur de Nieuport qui alerte un photographe de la présence d’une mouette à longue queue qui faisait d’étranges allers-retours le long de l’estacade. Après l’avoir observée jusqu’à la tombée de la nuit, c’est une fois chez lui que le photographe identifie l’espèce et se rend compte de son extraordinaire découverte. Depuis, la "mouette de l’année" s’est amusée à faire la star du côté de Dunkerque et de Nieuport pour le plus grand bonheur de plusieurs centaines de photographes amateurs et professionnels. Une autre mouette de Ross a également été remarquée dans le port de Zeebrugge au mois de décembre. Cette dernière a disparu, alors que sa comparse a élu domicile depuis le 12 décembre à Nieuport.

Une visite accidentelle due probablement à des tempêtes

En hiver, la mouette de Ross migre habituellement vers le détroit de Béring situé entre la Russie et l’Alaska. Si elle a déjà été observée en Europe occidentale, ce fut extrêmement rare et totalement de manière accidentelle. Si sa présence dans nos contrées reste un mystère, différentes hypothèses sont avancées par les experts. De par son très jeune âge (moins d’un an), elle aurait pu se tromper de cap, ou suivre un groupe de mouettes pygmées avec qui elle partage quelques ressemblances.

Vincent Legrand, photographe animalier et ornithologue, attendait cet instant depuis 25 ans. Il pense que ce sont les récentes conditions climatiques qui auraient provoqué la première visite de cette mouette arctique en Belgique : "Il y a eu des intempéries qui ont eu lieu fin du mois de novembre. Il y aurait une sorte de corridor qui aurait touché deux mouettes de Ross. Parce qu’il y a eu un oiseau à Nieuport et un autre à Zeebrugge. Ils sont d’ailleurs arrivés à un jour d’écart. Ils ont certainement emprunté le même chemin, et ont été touchés par les fortes tempêtes du Nord."