Première greffe d'utérus en Belgique: "Elle pourra porter un enfant"

Elle n'avait ni utérus, ni vagin avant l'opération. D'ici un an, elle pourra porter un enfant. C'est une première en Belgique qui sera racontée dans le JT de ce mardi soir par le docteur Steven Weyers qui a participé à cette aventure médicale.

En effet, des médecins ont réussi à greffer un utérus à une patiente qui a bénéficié de l'utérus d'une donneuse en état de mort cérébral (retirer un utérus est une opération très délicate, qui peut entraîner des complications.

On évite donc les risques en prélevant une donneuse décédée).

La transplantation a eu lieu à l’hôpital universitaire de Gand il y a quelques semaines.

Première opération du genre

Une équipe de 50 médecins a travaillé durant quatre ans pour préparer cette opération. Aujourd'hui, le professeur Steven Weyers assure que la patiente va bien : "La greffe a été réalisée il y a plusieurs semaines et durant tout ce temps, on a suivi la patiente et tout va bien, elle est en bonne santé et elle se porte bien."



La patiente greffée, dont l'identité n'est pas révélée, souffrait d'une absence totale ou partielle de vagin et d'utérus.

Désormais, elle peut même espérer porter un enfant, grâce à la fécondation in vitro: "Normalement, ce sera possible. Il faut attendre au moins un an pour être sûr que la greffe se porte bien et qu'on ait diminué les médicaments."



Cette transplantation donne de l'espoir aux femmes nées sans utérus, qui, jusqu'ici, devaient avoir recours à l'adoption ou à une mère porteuse.

C'est la dixième fois qu'une telle opération est réalisée dans le monde. L'équipe de Gynécologie de l'hôpital universitaire de Gand prévoit de greffer 20 utérus dans les mois et les années qui viennent.

Le Brésil est allé plus loin encore puisqu'une femme greffée de l'utérus d'une donneuse décédée a donné naissance à un bébé. Une petite fille née par césarienne le 15 décembre 2017, il y a presque 1 an jour pour jour.