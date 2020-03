Première compagnie de danse sur talons en Belgique : "Je n'arrivais pas à me regarder dans un miroir. Maintenant, j'ai trouvé la clé"

La devise ? "Les vraies femmes se fixent les couronnes les unes des autres". I am woman est une compagnie engagée, qui crie haut et fort son attachement à la solidarité féminine.

Huit femmes. Huit paires de talons. Un même regard déterminé. La compagnie I am woman veut casser les codes. Pro ou pas, minces, rondes, noires, blanches... Ici, toutes les femmes de talent ont leur place. Des femmes de talent avec pour seul point commun leurs talons.

I am woman : la chorégraphie entière - 04/03/2020

La clé, c'est "aimez-vous". Si Elena veut aujourd'hui transmettre cette clé à ses élèves, à ses danseuses, c'est parce qu'elle-même a traversé une période où elle n'osait plus se regarder dans une glace.

"Les filles entrent dans la salle en étant très timides, elles n'osent pas affronter leurs peurs et leurs complexes. Avec les talons, je les mets devant un challenge, je les oblige à affronter le miroir" explique Elena.

Les talons t'aident à avoir plus de confiance. Quand tu arrives à les gérer, ils te rendent plus fort

Pour Elena Gambardella, fondatrice de la compagnie, formée à l'Académie de Milan, les talons sont la métaphore de la recherche d'équilibre physique et personnel. Plus encore que la technique, l'essentiel est la confiance en soi.

Elena Gambardella : "Je n'arrivais plus à me regarder dans un miroir" - 04/03/2020

Elena Gambardella : "Je n'arrivais plus à me regarder dans un miroir" - 04/03/2020

"Je n'arrivais pas à m'aimer. Je n'arrivais pas à avoir confiance en moi"

A l'aube de l'adolescence, Elena traverse de gros problèmes de confiance en elle.

Ma prof de danse me disait que j'étais grosse tout le temps. Quand tu dis ça à un enfant de 11 ans, forcément ça influe sur le mental.

"J'ai commencé à avoir de gros problèmes avec la nourriture. Je regardais toujours autour de moi en me disant : 'les autres sont mieux que moi, je dois maigrir plus'. Tout ça m'a amené à avoir un problème de confiance. Je n'arrivais pas à m'aimer. J'avais la sensation de ne pas être à la hauteur (...) Et de là, une rage est née en moi".

Une rage qui l'amène à quitter son pays, l'Italie, pour s'installer dans la capitale de l'Europe... avec pour seul allié ses talons. "Dans mon pays, je me sentais enfermée. Quand je suis arrivée à Bruxelles, j'ai vraiment commencé à travailler sur moi-même et aller contre mes peurs. J'ai fait des auditions, je me suis lancée des défis. De là, la rage s'est transformée en positivité".