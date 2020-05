Premier week-end d'ouverture des commerces : une journée "crash test" dans les magasins

C’est le premier week-end de réouverture des magasins après le confinement. Lundi, à la réouverture, on a pu observer un rush des clients dans certaines enseignes. Le reste de la semaine a été plutôt calme. On s’attendait cependant à ce que ce premier week-end marque un retour plus important des clients dans les commerces.

Globalement, il semble que la situation soit sous contrôle dans l’ensemble des zones commerciales du pays. A Namur, par exemple, le centre-ville était encore assez calme samedi matin : "Il fait calme et les gens sont quand même distants, n’osent pas parler", explique une cliente. Du côté des commerçants, le son de cloche est semblable, on ne se bouscule pas dans les magasins. "Cela se passe bien, au niveau de la clientèle, ils ont bien compris les gestes les plus simples, la désinfection des mains, les gestes de protection", ajoute une gérante.

La situation est différente dans les plus grandes enseignes. A l’extérieur de Namur, une file s’allongeait à l’ouverture d’un grand commerce d’articles de sport. De quoi interpeller certains clients. "Je travaille en commerce. Voir autant de monde avec très peu de distance, j’en vois qui viennent en famille, à trois ou quatre, c’est énorme", constatait une cliente.

D’autres clients relativisaient : "A partir du moment où l’on est prudent, on se désinfecte régulièrement les mains, on se lave les mains, on se change dès qu’on rentre, on prend une douche, c’est le principal."

Une fois entré dans le magasin, il semblait cependant que les distances soient bien respectées entre les personnes présentes.

Du shopping pas comme les autres

Les clients semblent s’adapter à un shopping particulier. A Bruxelles, on s’attendait à une grande affluence dans la rue Neuve. C’est en tout cas une journée test pour cette importante artère commerçante, une journée "crash test" comme l’a décrite la présidente du Setca, Myriam Delmée. Quelque 35.000 personnes ont fréquenté la rue Neuve ce samedi. La situation y semblait sous contrôle, même si certains avaient plus de difficultés que d’autres.

Un gérant d’un petit commerce a confié avoir des difficultés à faire respecter une mesure comme respect du sens de circulation. D’autres enseignes ont malgré tout fermé leurs cabines d’essayage en raison de la trop forte affluence dans le magasin. On a observé un certain nombre de clients qui fréquentaient la rue sans avoir d’achats essentiels à effectuer.

Du côté syndical, on rappelle qu’il est nécessaire de respecter les consignes comme se laver ou se désinfecter les mains à l’entrée du magasin, accepter d’attendre son tour et surtout, éviter de venir en famille et, si possible, porter un masque.

Les syndicats tiennent la situation à l’œil. Le Setca surveille notamment de près le nombre de personnes présentes dans les magasins : "A situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle. On a négocié pendant des semaines pour que des mesures de sécurité puissent exister. Si certaines enseignes pour faire plus de chiffre ou pour avoir moins de files à l’extérieur méprisent ces mesures de sécurité, on a toujours dit que la réaction serait immédiate", explique Myriam Delmée, la présidente du Setca. Un préavis de grève pourrait ainsi être déposé, si nécessaire.