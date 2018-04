Premier vol de l'année réussi pour la compagnie spatiale Blue Origin

Blue Origin, la compagnie spatiale de Jeff Bezos (patron d'Amazon), a réussi dimanche son premier vol de l'année en envoyant la fusée New Shepard dans l'espace depuis le Texas.

Un voyage d'un quart d'heure pendant lequel elle aura atteint quelques 347.000 pieds (environ 100 kilomètres). Le Lanceur s'est ensuite séparé de sa capsule avant de se poser au sol.

La capsule de la fusée de son côté, qui se distingue par de très grands hublots qui doivent permettent à de futurs touristes de l'espace d'admirer le spectacle, s'est posée tout en douceur un peu plus loin, freinée par trois immenses parachutes et un petit coup de rétrofusée.

Le privé à la conquête de l'espace

Les entreprises privées s'intéressent de plus en plus à la conquête spatiale. Récemment, le patron de SpaceX et Tesla, Elon Musk, a brillamment testé son lanceur le plus puissant et envoyé, par la même occasion, sa voiture dans l'espace.

L'entreprise Virgin Galactic de Richard Branson vient elle aussi d'effectuer son premier vol avec succès en envoyant un vaisseau spatial à moteur fusée. Il est prévu d'y emmener à bord des chercheurs ou riches clients à la recherche d'aventure.