Premier vendredi sans "Hirak" à Alger après l'interdiction des marches

Pour la première fois depuis plus d’un an, les rues d’Alger sont vides un vendredi : le nouveau coronavirus a eu raison, au moins temporairement, des marches hebdomadaires du mouvement de contestation algérien.

Nul manifestant, nul slogan époumoné : en ce 57e vendredi du "Hirak" – le soulèvement pacifique antirégime qui ébranle l’Algérie depuis le 22 février 2019 –, seuls des policiers, la plupart avec des masques, sont présents, déployés dans les rues du centre de la capitale, a constaté une journaliste de l’AFP.

Des foules de "hirakistes" avaient jusque-là bravé chaque semaine à Alger et en province, la canicule, les intempéries, les vacances d’été, le jeûne du ramadan et même, jusque très récemment, les premiers morts du nouveau coronavirus, pour réclamer une "Algérie libre, démocratique et sociale".

Mais face à la propagation de la pandémie (dix morts et nonante cas confirmés en Algérie), les autorités ont interdit les marches. Au sein même de la contestation et de l’opposition politique, les appels pressants à les suspendre temporairement se sont multipliés ces derniers jours. Certes, les Algérois sont sortis nombreux dans la matinée mais cette fois pour faire… des réserves de provisions. Un fourgon de la mairie, équipé de hauts parleurs et couvert d’affiches pédagogiques contre la maladie Covid-19, appelait les habitants à aseptiser leurs "maisons et parties communes des immeubles.

L’Algérie a ordonné jeudi soir la fermeture des cafés et restaurants dans les grandes villes, la suspension de tous les moyens de transport en commun publics et privés à l’intérieur des villes et entre les wilayas (préfectures), ainsi que le trafic ferroviaire. Écoles, salles des fêtes, mosquées, stades… étaient déjà fermés.