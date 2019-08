Premier robot humanoïde dans l’espace : sa mission ? Aider les astronautes à bord de la station

La Russie e envoyé un drôle de passager, rejoindre la Station spatiale internationale. Il s’agit d’un robot mesurant plus ou moins 1,80 m et pesant plus d’une centaine de kilos. Il s’agit d’un robot à la forme humanoïde qui va aider les hommes qui sont en mission sur cette Station spatiale internationale. Ce robot s’appelle Fiodor. Mais pourquoi avoir choisi d’envoyer un robot, et non un être humain ? D’après Alain Jorissen, membre de l’institut d’astronomie et d’astrophysique de la faculté des sciences de l’ULB, c’est une question de risque. "L’agence spatiale russe a décidé d’envoyer une nouvelle version de la fusée Soyouz, et quand on envoie une nouvelle fusée, il y a toujours un risque qu’elle ne fonctionne pas exactement comme prévu. Donc, pour éviter de mettre en péril la vie des humains, l’agence spatiale russe a préféré mettre un robot à leur place. Et ensuite, pour rentabiliser, il y a toujours l’idée de voir ce qu’un robot peut réaliser en apesanteur. Dans le cas présent, il est annoncé qu’il est capable de manipuler des tournevis et des clés, et qu’il peut assister les astronautes," précise l’expert universitaire.

A propos de la mission de Fiodor, c’est d’abord de venir en aide aux astronautes qui se trouvent à bord de la station. Mais, il s’agit aussi d’une phase de test, avant d’envisager d’utiliser cet humanoïde de manière plus autonome, pour aller plus loin dans l’espace interplanétaire, comme l’explique Alain Jorissen : "Les risques sont les rayonnements ionisants en provenance du vent solaire. Par exemple, pour aller sur la Lune, ça prend quelques jours. S’il n’y a pas de tempête solaire, ce n’est pas trop un problème, mais si on est en pleine tempête solaire, ce sont des protons énergétiques envoyés par le Soleil qui risquent d’irradier les astronautes. Le problème est pour les missions de longue durée vers Mars, par exemple, où là il faut rester neuf mois dans l’espace."

L'exploration du système solaire avec des robots... Rien de neuf.

Ainsi, l’avenir du robot dans l’espace serait de permettre à l’être humain d’envoyer une machine qui a sa propre forme, mais qui ne subit pas les mêmes lois physiques que nous en termes de biologie et de santé, et qui peut donc rester X mois ou X années sans manger et qui peut aller beaucoup plus loin qu’un humain ne pourrait aller. "Ce qu’il faut savoir est qu’on parle beaucoup de ce robot actuellement, mais l’exploration du système solaire se fait avec des robots depuis 40 ans. Pour commencer, il y a eu l’exploration de la surface de Mars par les sondes Viking dans les années 1970 ; c’était déjà des robots. L’exploration de la surface de Titan par l’Agence spatiale européenne en 2005 s’est faite par un robot. Ils n’ont simplement pas la forme humanoïde parce que, notamment lors du voyage vers la Station spatiale internationale, il y avait un cosmonaute au sol qui recevait toutes les informations des censeurs du robot et qui pouvait effectuer les mouvements manuels que le robot devait faire," affirme Alain Jorissen.

Mais pourquoi avoir donc donné à Fiodor, une forme d’humanoïde ? "C’est parce qu’il doit calquer les mouvements fins humains dans le cas présent ; il les imite tout simplement. L’intelligence artificielle est assez limitée dans son cas."

"Un aspect géopolitique et concurrentiel, toujours présent"

Enfin, y a-t-il toujours cette course à l’espace entre les grandes puissances comme à l’époque de la guerre froide, ou cette période est-elle révolue ? "Je dirais qu’il y a deux aspects. Par exemple, pour les missions scientifiques, il y a encore une collaboration. Pour vous donner un exemple, une mission que nous connaissons bien à l’ULB est la mission Gaia, qui cartographie le ciel. C’est une mission de l’Agence spatiale européenne, mais qui a utilisé une fusée Soyouz pour être lancée. C’est donc un bel exemple de coopération. Maintenant, pour des aspects plus stratégiques, il est clair qu’il y a toujours la course entre les grandes puissances. J’ai l’habitude de dire que l’exploration de l’espace est un peu de la géostratégie et je la compare aux grands voyages d’exploration au travers des océans dans les années 1400-1500 avec Colomb et Magellan, où c’était l’hégémonie d’une puissance sur les océans. Il faut imaginer que cela reste un peu la même chose, mais avec l’espace lointain, ou proche de la conquête de la Lune ou les missions sur Mars. Mais ce n’est pas de la science, c’est de la géostratégie. Et là il est clair qu’il y a un aspect géopolitique et concurrentiel qui reste présent."