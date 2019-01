Premier jour du procès sur la catastrophe de Buizingen

C’est aujourd’hui que s’ouvre à Bruxelles le procès sur la catastrophe de Buizingen. Près de neuf ans après les faits, on peut dire qu’il est très attendu. Le 15 février 2010 à 8 heures 28 du matin, deux trains entrent en collision à hauteur de Buizingen. Le choc est violent, 19 personnes meurent et plus de 300 sont blessées. Ce matin, la première audience permettra de régler les questions pratiques de procédure, les constitutions de parties civiles ou les demandes d’auditions d’experts. Luc Hennart, président du tribunal de première instance de Bruxelles et chef de corps du tribunal de police, a été chargé d’organiser ce procès hors norme. "Il va de soi que rien qu’en raison du nombre de personnes qui sont concernées, c’est un procès de grande ampleur. La conséquence de tout ça, c’est qu’il a fallu prendre des mesures particulières en termes d’organisation. L’option que j’ai choisie, c’est que ce procès puisse se tenir dans un palais de justice plutôt que de louer d’autres endroits. L’audience se tiendra dans la salle des audiences solennelles de la Cour d’appel et il est prévu que les débats soient également intégralement traduits."

ne première audience en néerlandais s’était déjà tenue le 5 juin dernier, mais le conducteur francophone a obtenu depuis le droit d’être jugé en français. Je vous rappelle aussi que devant le tribunal de police aujourd’hui, les prévenus sont ce conducteur de train, un habitant de Dour soupçonné d’avoir brûlé un feu rouge, ce qu’il a toujours nié, mais également la SNCB et Infrabel, poursuivis pour négligence en matière de sécurité.