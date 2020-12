Premier jour d'ouverture des magasins sans accroc : "Nous demandons à tous d'éviter que les commerces doivent à nouveau fermer"

Partout dans le pays, c’est à des scènes devenues inhabituelles que nous avons assisté ce mardi. Après un mois de fermeture, les magasins qualifiés de "non essentiels" par le gouvernement ont été autorisés de rouvrir leurs portes. Files à l’entrée, rues et centres commerciaux noirs de monde et présence policière aux abords des endroits forts fréquentés auront été au menu de cette première journée de réouverture. Une affluence génère déjà de l’inquiétude chez certains à l’approche du week-end.

"Le mardi n’étant traditionnellement pas un jour de grande affluence, cela donnait donc à tout le monde la possibilité de prendre ses repères ", se réjouit-on du côté du SNI, le syndicat des indépendants. Toutefois, certaines artères commerciales ont dû être encadrées, comme c’est le cas pour la rue Neuve, à Bruxelles. "On avait mis en place un dispositif de comptage, de nombreuses forces de l’ordre, des stewards… Et c’est vrai que la journée s’est bien passée mais dès midi, on a dû dévier une partie des personnes", confirme Philippe Close, le bourgmestre de la ville.

Le week-end en ligne de mire

Cependant, l’association syndicale estime que le vrai "test" aura lieu samedi et dimanche, pour savoir si la population saura à nouveau profiter des magasins sans braver les règles imposées par la situation sanitaire. "Nous invitons d’ailleurs la police à tout mettre en œuvre ce week-end pour que les files devant ces commerces ne posent pas de problèmes ", demande Christine Mattheeuws, présidente du SNI.

Alors à Bruxelles, on invite la population à prendre son temps. "Tous les dimanches du mois de décembre, les magasins seront ouverts donc étalez vos achats", prône le bourgmestre socialiste. "On va mettre en ligne les pics d’affluence pour que vous puissiez choisir le moment le plus opportun pour vous y rendre. Et on espère qu’on aura une discipline de chacun et si malheureusement, il n’y a pas de discipline, nos forces de l’ordre seront présentes sur place."

À l’intérieur des enseignes aussi, on lorgne déjà sur l’affluence de samedi et dimanche. "Aujourd’hui, ça va. Il y a un peu de monde, pas trop non plus donc on arrive à gérer. À voir pour fin de semaine, peut-être que là, il y aura un peu plus de monde", s’inquiète Nathalie Tarantino, gérante d’une bijouterie dans un centre commercial bruxellois.