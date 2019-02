Premier championnat de Belgique d'Escape Game à Anvers

Vous avez peut-être déjà entendu parler des Escape games ? Le principe est simple : tenter de sortir d’une pièce le plus vite possible en résolvant toute une série d’énigmes. Une pratique en vogue, à tel point qu’un championnat de Belgique de la discipline est organisé ce week-end à Anvers. Pas moins de 300 personnes y participent.

300 participants, 72 équipes

C’est la première fois que cette discipline a droit à son championnat dans notre pays. Selon les participants, le niveau des épreuves de ce championnat est plutôt relevé. 72 équipes en tout s’affrontent et tentent de résoudre des énigmes pour ouvrir des armoires et récupérer des pièces d’échecs à disposer ensuite sur un échiquier et tenter de battre un des organisateurs.

Beaucoup d’équipes ont échoué à cette épreuve qui ne dure que 10 minutes. Des épreuves comme celles-ci, il y en a 18. Et c’est l’équipe qui réussira ces différentes épreuves le plus rapidement possible qui remportera ce championnat.

Un véritable phénomène

L’Escape game est devenu un véritable phénomène chez nous. Arrivé en Belgique aux alentours de 2015, on dénombre aujourd’hui plus de 100 lieux partout sur notre territoire avec plus de 100 000 adeptes. Quelle est la recette de ce succès ? Jan Lens, organisateur de ce championnat d’Escape game nous donne les clés : « L’élément le plus important, c’est qu’ici vous faites partie de l’histoire. D’habitude, quand vous regardez un film ou un programme à la télévision, vous n’êtes que spectateur. Dans un jeu d’escape room, vous pouvez être acteur du jeu. » Jan Lens insiste encore sur le fait que les joueurs tentent de coopérer et de comprendre ce que ressentent ces gens. « Il faut se demander ce qui se passe dans la tête des autres joueurs… C’est à vous de vous adapter et de construire votre propre histoire. »