Précipitations hivernales: maintient de la phase de vigilance renforcée sur les routes

Selon les dernières prévisions météorologiques, des précipitations hivernales sont encore possibles en soirée, annonce le service Public Wallonie mardi. Une accumulation supplémentaire de 1 à 3 centimètres est prévue, plus particulièrement aux endroits le long de la frontière française. Les températures resteront négatives partout, précise-t-il dans un communiqué.

La Cellule d’Action Routière (CAR) composée du Centre Régional de Crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la Police Fédérale de la route reste par conséquent activée.

La vigilance est toujours renforcée et la situation sur le réseau routier wallon fait l’objet d’un suivi régulier pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales.

La prudence et la vigilance restent de mise si vous devez emprunter la route dans la nuit de mardi à mercredi, en particulier sur le réseau secondaire.

Quelques conseils : adapter sa vitesse, éviter les manœuvres brutales, garder une distance de sécurité suffisante avec les autres véhicules, faire le plein de liquide de lave-glace, vérifier l’état de ses pneus et bien nettoyer les pare-brises avant et arrière, ainsi que les vitres latérales et les rétroviseurs.