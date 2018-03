Précarité énergétique en Belgique: un ménage sur cinq a du mal à se chauffer

Selon le baromètre de la précarité énergétique de la Fondation Roi Baudouin, plus d’un ménage belge sur cinq éprouve des difficultés à se chauffer. Et la baisse des prix du mazout et du gaz naturel entre 2014 et le premier semestre 2016 n’y change rien.

La séquence de "vortex polaire" -qui a fait descendre la température à des minima rarement atteints à la fin du mois de février- a rendu la situation particulièrement difficiles avec la crainte d’une facture énergétique encore plus élevée.

Le baromètre de l’énergie relève aussi que les personnes les plus fragilisées consacrent une part beaucoup plus importante de leurs revenus à l’énergie que d’autres ménages. "Ou sont contraintes de restreindre fortement leur consommation pour limiter autant que possible le montant de leur facture."