Précarité, discriminations… Testez vos connaissances sur les avancées et les reculs des droits des femmes (quiz)

Ce 8 mars, à travers le monde, il s’agira de consacrer la journée internationale des droits des femmes. Objectif ? Lutter contre les inégalités. La crise du coronavirus a, s’il le fallait, mis encore plus en lumière les discriminations à l’égard des femmes : que ce soit l’explosion des violences intrafamiliales, la précarité et même la santé, les femmes ont été en première ligne, les plus touchées.

Le 8 mars, c’est aussi l’occasion de faire le point d’où en sont les avancées et les reculs, de lutte contre les discriminations envers les femmes.

Nous vous proposons de faire le point sur ces inégalités, sur le chemin parcouru et celui, encore long, qu’il reste à accomplir. De faire ce point de façon ludique avec un questionnaire en 10 questions. Une seule réponse est la bonne, et petit bonus, à chaque réponse, même incorrecte on apprend quelque chose.