Pré-alerte routière, "plan intempéries" sur le TEC, averses hivernales... La neige est arrivée en Belgique

Ce matin les averses hivernales circulent sur le pays. La masse d’air s’est rafraîchie mais il n’y a que sur les plus hauts reliefs que l’on note des températures négatives. Il y a déjà un peu de neige au-dessus de 400 mètres d’altitude mais c’est plutôt un léger saupoudrage. Mais "LA" journée de neige est prévue pour ce jeudi.

L’IRM lance une alerte jaune aux conditions glissantes pour la journée de mercredi et le début de la nuit, principalement en provinces de Liège et du Luxembourg. A Liège, en effet, on constate un tapis blanc qui recouvre la ville.