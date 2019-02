Pré-alerte routière dans l'est de la Wallonie

La Cellule d'Action Routière (CAR) a décidé, dimanche soir, de déclencher la phase de pré-alerte routière en ciblant les régions de Spa et de la Baraque Fraiture, en particulier les axes E25 (entre Aywaille et Bastogne) et E42 (entre Verviers et Malmédy).

Tous les automobilistes, y compris les chauffeurs de poids-lourds, sont invités à rester très prudents et vigilants, à adapter leur vitesse, à éviter toute manœuvre brutale, à ne pas dépasser les épandeuses et à garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède.

Selon les dernières prévisions météorologiques, dimanche soir et durant nuit de dimanche à lundi, des averses de neige sont attendues sur les hauteurs des provinces de Liège et de Luxembourg. Il pourrait y avoir de 5 à 10 cm de neige.