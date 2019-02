Pré-accord salarial: pas touche à l'accord dit Robert Vertenueil

Depuis ce matin, les réactions politiques se multiplient. Et, au sein même du gouvernement fédéral en affaires courantes de Charles Michel, les réactions sont partagées. Le vice-Premier, Kris Peeters (CD&V), se réjouit de la conclusion de ce pré-accord entre patronat et syndicats. En revanche du côté des libéraux flamands, on est nettement moins enthousiastes. L’Open-VLD affiche clairement ses réticences sur le volet des fins de carrière.

Interrogé par la RTBF sur ces réactions politiques, Robert Vertenueil tient à ce que les choses soient claires. "Il faudra que le gouvernement et, plus globalement, que l’ensemble du monde politique soient attentifs. Il y a une considération finale dans le projet d’accord. Celle-ci dit que l’ensemble des partenaires sociaux demande au gouvernement d’appliquer l’intégralité de notre accord", explique le président de la FGTB. Robert Vertenueil présente, ce mardi à 13h, le pré-accord auprès de son bureau fédéral. La FGTB consultera, ensuite, sa base comme les autres syndicats pour donner son aval ou non à cet accord interprofessionnel.

Les partenaires sociaux sont attendus à 14h au Lambermont, la résidence officielle du Premier ministre. La coalition est partagée, notamment, concernant le régime des fins de carrière. "Cet accord est extrêmement précis", explique le président de la FGTB. "Si on touche à un élément, on va mettre cet accord à terre. J’attire l’attention du gouvernement, il faut qu’il fasse attention à ce type d’attitude". Quelles pourraient être les conséquences ? "S’il n’y a pas d’accord, il n’y a pas d’accord professionnel. Je rappelle que le 13 février, nous avons arrêté le pays", conclut Robert Vertenueil.