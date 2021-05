Pratiques d'écoute d'une zone de police: "Inacceptable" pour les ministres Van Quickenborne et Verlinden

Les ministres de la Justice et de l'Intérieur, Vincent Van Quickenborne et Annelies Verlinden, ont qualifié vendredi de "violation inacceptable de la confidentialité des échanges entre un avocat et son client", les écoutes réalisées, selon le quotidien 'De Tijd' par une zone de police de Flandre orientale.

"Chaque zone de police de notre pays doit respecter strictement le principe de confidentialité de ces conversations", ont-ils déclaré dans un communiqué conjoint. Selon "De Tijd", l'Organe de contrôle de l'information policière (COC) a découvert qu'une zone de police non-identifiée suivait les discussions confidentielles entre des avocats et leurs clients en ayant équipé un local d'une caméra de surveillance qui filmait en permanence, enregistrait les sons et les transmettait vers un autre local de la police où se trouvaient des enquêteurs.

Une violation des droits de la défense

M. Van Quickenborne (Open Vld) et Mme Verlinden (CD&V) ont fait part de leur indignation. "Il s'agit d'une violation des droits de la défense. La loi Salduz (sur les droits lors des auditions, ndlr) donne aux suspects le droit à une consultation confidentielle avec un avocat", disent-ils dans un communiqué conjoint.

"Les droits de la défense sont un principe fondamental de l'état de droit qui doit être traité avec beaucoup d'attention", ont-ils ajouté. Les deux ministres ont également assuré "prendre les mesures nécessaires pour que chaque zone de police de notre pays adhère strictement à ces règles".

Le COC n'a pas voulu nommer la zone de police de Flandre orientale concernée, mais l'a qualifiée de "moyennement grande". Le dossier a été transmis au parquet de Flandre orientale qui a ouvert une enquête.