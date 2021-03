Pouvez-vous espionner les mails de votre conjoint ? La réponse est non, ça peut constituer un acte de violence conjugale

Comme l’indique ce mercredi, le quotidien l’Echo, plusieurs formes de cyber violences existent comme les violations informatiques de la vie privée, c’est par exemple dans ce contexte qu’il n’est pas autorisé d’aller fouiller dans les mails de son ou sa partenaire. On considère également comme cyberviolence, l’intrusion dans l’ordinateur de la victime et la prise, le partage et la manipulation des données et des images, y compris des données intimes. La Cour européenne des droits de l’Homme a donc jugé qu’il s’agissait de violences conjugales et rajoute que la cybersurveillance est souvent le fait des partenaires intimes.

"Il faut arrêter de penser que la maltraitance c’est frapper, empêcher de sortir, etc. Ça peut-être aussi espionner des mails, mettre des traceurs sur le téléphone, surveiller l’activité", explique Etienne Wéry, avocat associé Ulys.

À présent, la question qui se pose est de savoir pourquoi la Cour européenne des droits de l’homme a "soudainement" décidé d'ajouter la cyberviolence dans son listing de violence conjugale ? C’est tout simplement suite à deux plaintes d’une ressortissante roumaine à l’encontre de son mari pour violences conjugales.