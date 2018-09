Pourquoi Yves Saint Laurent reste-t-il une des icônes de la mode? Le petit prince de la haute couture en 5 questions

Dix ans après sa mort, le défilé Yves Saint Laurent était un des événements de la Fashion week de Paris cette semaine... Surnommé "le petit prince de la Haute Couture" Yves Saint Laurent a su décrypter son époque et la faire évoluer à travers le vestiaire des femmes. Son histoire, c’est pourtant celle d’un petit garçon, très timide, né à Oran en Algérie en 1936 et qui se verra propulsé au rang d’icône. Qui est Yves Saint Laurent ? Réponse en cinq questions.

Le smoking féminin. Yves Saint Laurent a donné le pouvoir aux femmes en mettant dans leur garde-robe ce symbole de l’homme actif. "Il a cassé les codes de son époque. Aujourd’hui, cela semble facile, toutes les filles portent des pantalons mais mettre un vêtement d’homme aussi symbolique sur des femmes, c’était assez choquant pour l’époque", constate Didier Vervaeren, expert mode et professeur à La Cambre. "C’est une source d’inspiration pour très longtemps encore. Notre époque regarde très curieusement celle de Saint Laurent. Ce sont des années qui font toujours rêver aujourd’hui donc la mode de ces années-là inspirent encore beaucoup les créateurs et l’industrie de la mode en général." Saint Laurent a donc su percevoir ce dont les femmes avaient besoin pour se libérer.

Yves Saint Laurent a une personnalité complexe. Maniaco-dépressif, il sombre dans la drogue et la dépression. "Il était incapable de communiquer", nous confie Gérald Watelet, qui a eu l’occasion de rencontrer ce grand couturier à plusieurs reprises. "C’est très difficile de faire ce qu’il a fait et de s’être perdu dans plein de paradis différents. Monsieur Saint Laurent a eu une vie mouvementée. Une vie d’excès en tous genre, ça lui a permis d’être le créatif qu’il a été mais c’est ça qui l’a poussé aussi dans le malheur. Dans sa tête, il était profondément seul"

Le jeune Saint Laurent se passionne très vite pour la mode. Il monte à Paris pour tenter sa chance. Très vite, à 19 ans seulement, il est repéré par Christian Dior qui l’engage comme assistant. Deux ans plus tard, Dior meurt brutalement. Yves Saint Laurent se retrouve alors propulsé directeur artistique de cette prestigieuse maison. Mais ce jeune prodige en veut plus. En 62, il possède sa propre maison de couture. Et il se fera un nom, symbolisé par trois lettres "YSL".

Quel héritage reste-t-il?

Yves Saint Laurent, l'héritage - © PIERRE GUILLAUD - AFP

Si Saint Laurent a marqué l’histoire de la mode, qu’en est-il aujourd’hui ? "On est dans une mode qui est du produit. Les gens sont beaucoup plus communs. On est dans du très convenu qui se veut créatif et chic. Quand vous regardez les magazines de mode, tout le monde fait la même chose. Ce n’est plus reconnaissable", affirme Gérald Watelet.

Et de l’avis de Didier Vervaeren, les choses sont à présent bien différente. "Aujourd’hui, on ose mais avec une grande idée de faire du profit d’abord et plus pour faire avancer la mode. Je pense que des gens comme Saint Laurent ont fait avancer la mode, le vestiaire des hommes et des femmes et surtout les mœurs."