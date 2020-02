Pourquoi une troupe du carnaval d'Alost s'est-elle déguisée en fourmis juives?

Si on croit certains messages sur les réseaux sociaux et dans les médias, on pourrait penser que les membres d’une troupe de carnaval alostois habillés en juifs orthodoxes représenteraient des cafards. Or, c’est faux : il s’agit de fourmis, l’explication vient d’un jeu de mot en alostois. Ou comment un dialecte peut semer encore plus la confusion…

Habillés avec des chapeaux de juifs orthodoxes et des papillottes près des oreilles, une dizaine de membres de la troupe "Kalisjekloesjers" paradent fièrement dans le cortège d’Alost ce dimanche. En plus des attributs juifs, les carnavalistes portent aussi des costumes d’insectes. Pour certains médias comme le néerlandaise NOS néerlandais ou le français CNews, il s’agirait de cafards ("kakkerlakken" en néerlandais).