Pourquoi nous sommes plus irritables quand il fait chaud ?

Cela fait maintenant plusieurs semaines que les températures dépassent les 30 degrés. Et cela a une conséquence sur notre humeur : nous sommes plus irritables. Cela s'explique physiologiquement. Avec ces températures, on dort moins bien. La fatigue s'accumule et on est moins résistant aux petites irritations du quotidien.

Arthur Wegnez est le manager d'un restaurant de la place Flagey à Bruxelles. "Les clients arrivent et ils râlent parce qu'il fait trop chaud, puis ils râlent parce qu'il n'y a pas assez d'ombre sur la terrasse". Pour ce manager et les serveurs du restaurant, il faut aussi s'adapter : "On atteint nos limites beaucoup plus vite avec cette chaleur. On a acheté des glaces pour le personnel, c'est une manière de rendre tout le monde content" explique-t-il.

À l'unité des urgences psychiatriques des cliniques universitaires Saint-Luc, on reçoit des patients qui semblent plus agités, moins sereins que d'habitude. La chaleur n’est pas la seule responsable, mais elle favorise les comportements agressifs et violents remarque le docteur Gérald Deschietere.

" La chaleur a un impact sur la régulation des émotions. Les filtres et l'inhibition de certains comportements peuvent tomber" constate le psychiatre.

Quand il fait très chaud, notre besoin d'espace augmente également. Notre bulle péricorporelle, soit l'espace entre nous et les autres, est plus large. Et ce besoin n'est pas toujours rencontré lorsqu'on se trouve dans les espaces publics ou dans les transports en commun. Ce sont dans ces lieux-là que les tensions sont souvent le plus visibles.

À la police de Bruxelles-Capitale Ixelles, on remarque aussi un nombre important d'interventions. "D'habitude, le nombre d'interventions diminue pendant l'été, mais ce n'est pas le cas cet année" précise le commissaire Olivier Slosse, porte-parole de la zone de police.