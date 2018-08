Pourquoi ne faut-il pas rejeter les poissons rouges dans la nature?

Derrière le mignon poisson rouge qui tourne dans son bocal se cache en réalité l'une des pires espèces invasives du monde aquatique, rappelle le New York Times sur base d'une étude de l'université australienne de Murdoch. Le rejeter dans la nature est donc tout sauf une bonne idée.

Taille d'un ballon de rugby

Libéré de l'étroitesse de son bocal, le poisson rouge peut grandir d'une façon impressionnante et détruire l'écosystème en déracinant les plantes aquatiques, remuant les sédiments et même en introduisant des maladies. Par ailleurs, les femelles produisent près de 40.000 œufs chaque année, ce qui est bien plus que la plupart des espèces aquatiques d'eau douce. Résultat: une surpopulation de poissons rouges est devenue problématique à de multiples endroits. Tout particulièrement dans les eaux chaudes, stagnantes et riches en nutriments.

En Australie, le cas de la Vasse River est alarmant. Malgré les tentatives pour contrôler leur nombre, les poissons rouges y prolifèrent et atteignent même parfois la taille d'un ballon de rugby. Des études sont en cours pour tenter de trouver le moyen le plus efficace pour limiter leur prolifération.

Mieux vaut donc ne pas se séparer de son poisson rouge en le jetant dans l'étang du coin (ni dans son évier). Certains aquariums acceptent de recueillir les poissons rouges abandonnés. En deux ans, celui de Paris a ainsi recueilli 600 poissons rouges, jaunes, tigrés ou noirs dont les propriétaires ne voulaient plus.