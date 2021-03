Pourquoi les variants n’ont pas provoqué d’apocalypse en Belgique ?

Un peu plus de 2000 contaminations et près de 150 admissions par jour : c’est un plateau élevé que connaît l’épidémie de coronavirus en Belgique, mais il est cependant très proche de la période entre mi et fin janvier, à laquelle plusieurs virologues nous ont annoncé une troisième vague "inévitable". Inévitable cette fois non à cause de notre manque de préparation, ou de nos comportements, mais à cause de ces fameux "variants" responsables d’augmentations exponentielles au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, ou au Brésil.

Selon un rapport du laboratoire de référence de l’UZ Leuven et de la KU Leuven, le variant britannique aurait pu représenter 90% des infections sur le territoire belge, et surtout on nous annonçait alors un taux de reproduction de 1,6, c’est-à-dire le pire qu’on ait connu depuis le début de l’épidémie en Belgique, bien au-delà de ce qu’on avait observé lors des pics de la première et deuxième vagues.

Deux mois plus tard, les variants sont devenus majoritaires, mais pas au point prévu : on parle de 60% plutôt que de 90% de prédominance. Mais surtout le taux de reproduction est après un soubresaut revenu à 1, et le niveau d’admissions et de contaminations est finalement resté assez stable pendant ces deux mois.

Comment l’expliquer ? Un fil Twitter énormément consulté et partagé met en avant une autre notion que le Rt (le taux de reproduction du virus, c’est-à-dire la vitesse à laquelle le virus se reproduit à partir d’un patient contaminé) : le "K", à savoir le taux de dispersion du virus.