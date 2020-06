Pourquoi les syndicats de police ne soutiennent-ils pas la manifestation de ce vendredi?

Ce vendredi, à travers toute la Belgique, des policières et policiers ont décidé de se rassembler pour manifester leur mécontentement face à la stigmatisation dont ils et elles estiment être victimes.

Ces manifestations ont notamment été décidées sur un groupe Facebook privé regroupant environ 17.000 membres des forces de l’ordre du pays, mais ne sont pas soutenues par les syndicats, ou seulement du bout des lèvres.

Thierry Belin, secrétaire national du Syndicat national du personnel de police et de sécurité (SNPS), était l’invité de La Première ce vendredi matin. "Nous n’apportons pas notre soutien à ces actions", affirme-t-il d’entrée de jeu. Et ce même si "nous comprenons le ras-le-bol. Nous soutenons et nous défendons le fond du problème".

Le policier pointe un problème de timing pour cette action "décrétée de manière unilatérale" par ce groupe Facebook.

"Cela tombe très mal, à l’heure où tout rassemblement est encore interdit ou en tout cas limité. Nous voyons d’un mauvais œil le fait que les policiers aillent faire en rue ce qu’ils ont verbalisé chez les citoyens il n’y a pas si longtemps", ajoute Thierry Belin.

Pour le secrétaire national du SNPS, pas question non plus de jeter au sol les menottes, comme l’ont fait les policiers français cette semaine en signe de protestation contre leur ministre de tutelle. "La symbolique des menottes jetées au sol n’a pas lieu d’être chez nous. Nous ne sommes pas désavoués par notre ministre de l’Intérieur qui a pris notre défense et l'a réaffirmé encore tout récemment. Nous sommes défendus par notre hiérarchie."

Il n’empêche, "le message et le ras-le-bol nous le partageons, nous le défendons. Mais sur la symbolique nous n’adhérons pas".

Abus de la police pendant le confinement ?

Le 16 juin dernier, la Ligue des droits humains pointait du doigt des abus pendant le confinement, sur la base de témoignages évoquant des arrestations musclées, collectés dans une analyse de son Observatoire des violences policières, PoliceWatch.

"Quand la Ligue des droits humains parle de violence policière gratuite, on parle en fait d’usage de la contrainte", répond Thierry Belin. Selon lui, "tous les derniers dossiers on a démontré image à l’appui que l’interpellation était justifiée. […] Dire qu’il n’y a aucun dérapage et que de temps en temps nous avons des éléments qui n’ont plus rien à faire chez nous, ça, c’est autre chose."

Le secrétaire national du SNPS reconnaît que, au sein de la police, "il peut y avoir des racistes, il peut y avoir des dérapages. Parce que les policiers sont issus de la société civile". Mais, insiste-t-il, "nous sommes dépositaires d’une parcelle – si minime soit-elle – de l’autorité publique en tant que policier. Nous devons donc nous montrer exemplaires".

Le comportement de cette dame n’a peut-être pas été exemplaire

Et Thierry Belin de rappeler que les policiers font partie des "professions les plus contrôlées, si pas la plus contrôlée en Belgique". Les forces de l’ordre font en effet l’objet d’un screening lors de l’engagement, sont soumises à un code déontologique, sans oublier des évaluations tous les deux ans, ainsi qu’une surveillance par l’inspection générale de la police et le comité permanent des contrôles des services de police (Comité P)

Interrogé sur l’eurodéputée Pierrette Herzberger-Fofana, qui a porté plainte pour "des violences policières à tendance raciste" subies à Bruxelles mardi dernier, Thierry Belin apporte cette réaction : "Laissons l’enquête se faire sereinement, J’ai reçu d’autres éléments hier qui me permettent d’aborder cet incident d’une autre manière. Si des responsabilités sont déterminées, il faudra les assumer."

"Le comportement de cette dame n’a peut-être pas été exemplaire pour une citoyenne et une représentante de la démocratie", glisse-t-il, ajoutant que "quand on vous demande de vous identifier, faites-le. On ne vous demande pas grand-chose." Dans l’affaire en question, "à première vue ça aurait posé problème".