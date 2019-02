Pourquoi les plaines de jeux ultra-sécurisées ne sont pas idéales pour les enfants

Pour un bon moment de jeu, six éléments sont nécessaires : la hauteur, la vitesse, des outils, des éléments dangereux, un jeu turbulent et la capacité de disparaître. Cependant, toutes les structures existantes actuellement ne permettent pas de réunir ces différentes catégories qui rendent qualitatif le temps de jeu de l'enfant.

Même si l’aspect de ces terrains d'aventure inquiéterait plus d’un parent, ces derniers sembleraient compter plus d’avantages que d’inconvénients. Ces structures seraient plus saines et plus fiables pour nos têtes blondes. En Belgique, il existe plusieurs terrains d'aventures, notamment à Louvain-La-Neuve.

►►► A lire aussi : Les enfants de 2019 ne jouent plus assez dehors

Un terrain de danger ?

Selon Jean-Yves Hayez, pédopsychiatre et professeur à l'UCL : "Il n'y a pas d'éducation possible sans prise de risque, ça fait partie de la vie". L’idée de laisser des enfants jouer avec des outils, des briques, des planches en bois ou autres est a priori angoissante. Tout de suite, les parents imaginent le pire malgré l'encadrement par un animateur.

Il s'avérerait cependant que cette façon de jouer serait moins risquée que celle d’aujourd’hui. Quand un danger est perceptible par l’enfant, il se montre plus vigilant. Bien que les plaines de jeux modernes tendent à réduire la taille de leurs structures ainsi que la liberté de mouvement et de construire le moins possible avec des matériaux dures, il y aurait pourtant plus de cas de blessures dans celles-ci que dans les terrains d'aventure.

Quand l’environnement est trop sécurisé, il semblerait que les enfants cherchent le danger par eux-mêmes. "Même s'il y a toujours un animateur qui a un œil sur les enfants, le risque n'est pas nul. Après, il est clair qu'il y a plus de danger avec un marteau qu'avec une PlayStation mais c'est comme ça qu'on apprend la vie", relativise le docteur Hayez.

Ses avantages

En plus du nombre moindre de blessures observées, laisser les enfants créer leur propre terrain de jeu comportent d’autres avantages.

Bien qu’elle ne soit pas très esthétique, le premier gros avantage à souligner est son coût. Un espace composé seulement de matériel coûte moins cher car il n’y a rien à construire. Ce sont les enfants qui s’en chargent. Selon une étude citée par Vox comparant Londres à d’autres grandes villes, les enfants qui jouent dans les terrains d'aventure seraient 18% plus actifs physiquement que ceux qui jouent dans les aires classiques.

Enfin, la construction de modules favorise la créativité des enfants ainsi que leur estime d’eux-mêmes. "Les terrains d'aventure me paraissent très positifs car ils demandent une coopération entre les enfants. Construire un objet reste ludique même s'il faut travailler. Les enfants seront également fiers de ce qu'ils ont construit", rajoute Jean-Yves Hayez.